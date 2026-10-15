Condenado por agredir a varios agentes de la Policía Local en la feria de Íllora (Granada)

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GRANADA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha aceptado seis meses de prisión y el pago de una multa por agredir el pasado 12 de octubre a tres agentes de la Policía Local de Íllora (Granada) a los que golpeó y mordió en las proximidades del recinto ferial, durante el último día de feria.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Loja, plaza número 2, le ha condenado por un delito de atentado a agentes de la autoridad y tres delitos de lesiones leves por los que también tendrá que indemnizar a los policías a los que agredió.

La sentencia se produce tras el acuerdo de conformidad al que han llegado esta semana la defensa del acusado y la Fiscalía en el marco del juicio rápido fijado tras la agresión, que se produjo sobre las 19,35 horas del pasado lunes.

El acusado se encontraba en las proximidades del recinto ferial, a la altura del acceso a la caseta municipal, y fue requerido por dos agentes para que se tranquilizara ante los síntomas de embriaguez que presentaba.

Sin embargo, "en lugar de serenarse", mantuvo una actitud agresiva hacia los agentes llegando a propinar un puñetazo en el pecho a uno de ellos. Golpeó luego y mordió a los otros dos que intervinieron para reducirlo ante el estado de alteración que presentaba.

Como consecuencia de estos hechos, los agentes sufrieron lesiones y daños materiales por las que el acusado ha sido condenado a indemnizarles con un total de 1.539 euros, correspondiendo más de 700 euros a uno de los afectados por los días necesarios para la sanidad de sus heridas.

El acusado, representado por la letrada Maite Pozo, se enfrentaba inicialmente a una petición fiscal de nueve meses de cárcel si bien un acuerdo entre las partes lo ha dejado en seis meses después de que reconociera los hechos.

Además de la multa de 360 euros por las lesiones leves, se ha acordado la suspensión de la pena privativa de libertad con la condición de que no delinca en el plazo de dos años y de que abone la responsabilidad civil impuesta.