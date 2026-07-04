Condenados en Jaén a penas de tres años y medio y dos años de cárcel para una pareja por estafas telefónicas

Los acusados durante el juicio celebrado el pasado 1 de julio en la Audiencia de Jaén - EUROPA PRESS

JAÉN 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha impuesto penas de tres años y medio y dos años de cárcel a una mujer y un hombre, que eran pareja sentimental en el momento de los hechos, como autores de un delito continuado de estafa agravada por el que se vieron perjudicados al menos cerca de medio centenar de personas y entidades bancarias.

A ella se les condena como autora y a él como cómplice por estafar más de 21.000 euros a decenas de personas en todo el territorio nacional utilizando de forma fraudulenta la aplicación de pagos Bizum y otras plataformas bancarias. Las penas se han impuesto después de que los dos acusados se declararan culpables y se conformaran con las penas propuestas por el Ministerio Fiscal.

Los hechos se desarrollaron a lo largo de los años 2018 y 2019. Los ya condenados realizaban llamadas telefónicas a múltiples víctimas haciéndose pasar por empleados de entidades bancarias, funcionarios de la Seguridad Social o representantes de otras organizaciones.

La forma de actuar consistía en ganarse la confianza de los perjudicados bajo el falso pretexto de que iban a recibir un ingreso, una devolución de prestaciones o el abono de atrasos. Para ello, los acusados instaban a las víctimas a descargarse diversas aplicaciones móviles --Bizum, Rural Play, Bankia Wallet o Caixa Bank Pay-- y a seguir una serie de instrucciones telefónicas. Sin embargo, en lugar de recibir el dinero prometido, las víctimas acababan autorizando cargos y transferencias que retiraban fondos de sus cuentas bancarias.

En la condena recogida por Europa Press se señala a la mujer como autora material de los hechos, mientras que al hombre se le acusa en concepto de cómplice. Ambos cuentan con antecedentes penales no computables en esta causa. La mujer se encuentra en prisión preventiva por estos hechos.

El Ministerio Público había solilcitado inicialmente para cada uno de los acusados la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y una multa de 12 meses con una cuota diaria de 10 euros, además del pago de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, la pareja de acusados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a los afectados. El desglose de las cantidades reclamadas para las víctimas que han decidido personarse en esta causa y no han sido resarcidas previamente por sus entidades bancarias asciende a un total de 16.188 euros, aunque la estafa se calcula que superó los 21.000 euros.

Entre las indemnizaciones contempladas destacan los 3.616 euros para una de las víctimas que sufrió cargos consecutivos durante tres días, así como otra cantidad de 1.140 euros para otro afectado tras recibir tres cargos de 380 euros cada uno. Asimismo, deberán reintegrar 320 euros a una entidad bancaria por los fondos que restituyó en su día a uno de los perjudicados. Todas estas sumas se verán incrementadas con el interés legal del dinero.