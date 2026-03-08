Condenados a prisión en Granada por la venta de vehículos de segunda mano con el cuentakilómetros manipulado

Archivo - Imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GRANADA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Granada ha condenado a prisión al dueño de un concesionario y a tres de sus empleados por manipular el cuentakilómetros de coches de segunda mano que luego vendieron consiguiendo así un mayor precio de venta.

De hecho, los acusados trasladaron la manipulación a la ITV para reducir oficialmente los kilómetros que figuraban en el documento, según se detalla en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press y contra la que cabe recurso.

Según el relato del tribunal, el administrador único de este concesionario "ideó un plan" con el comercial de la empresa; el jefe de taller y uno de los empleados que conducía la grúa para obtener un mayor precio de venta de estos vehículos trucando los cuentakilómetros.

Así, el dueño del concesionario adquirió entre finales de 2014 y noviembre de 2016 un total de 16 vehículos de los que 13 fueron vendidos con un kilometraje inferior del que en realidad tenían.

Los coches eran trasladados por dos de los gruistas de la empresa a un taller en el Polígono Juncaril donde se realizaban las manipulaciones a cambio de dinero.

Toda esta mecánica se hacía bajo la supervisión del jefe de taller del concesionario, que "verificaba mecánicamente los vehículos" cuando los recibía y antes de que fueran vendidos.

El comercial de la empresa era el que se encargaba de la venta directa de los coches a los perjudicados, a los que, según sostiene el tribunal, facilitaba "información mendaz" hasta el punto de que "si los compradores hubieran conocido la realidad, no habrían adquirido los vehículos o lo hubieran hecho a un precio muy inferior".

El dueño del concesionario firmó todos los contratos de venta a los compradores en los que se reflejaron los kilómetros de los vehículos tras la manipulación. No obstante, no ha quedado acreditado cuáles de los vehículos tuvieron acceso a la ITV "para dar apariencia de realidad a aquella ficción".

Un total de seis personas fueron condenadas en primera instancia a dos años y un mes de prisión por este asunto como autores de un delito continuado de estafa.

Ahora la Audiencia Provincial de Granada ha estimado parcialmente el recurso de los cuatro principales implicados: el dueño del concesionario y sus tres trabajadores, rebajándoles la pena a un año y nueve meses de prisión.

Junto a ello, la Audiencia ha estimado íntegramente el recurso de otros dos trabajadores que inicialmente fueron condenados al no quedar acreditada su participación en los hechos o que tuvieran conocimiento de lo que estaba ocurriendo.