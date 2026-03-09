Sierra Nevada amplía la temporada hasta el 3 de mayo y lanza su forfait de primavera

Cartel del forfait de primavera en Sierra Nevada. - CETURSA SIERRA NEVADA

GRANADA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada ha lanzado este lunes el forfait especial de primavera para dinamizar el tramo final de temporada que, si las condiciones de nieve lo permiten, se prolongará hasta el 3 mayo, una semana más de lo previsto, lo que dejará al centro invernal granadino como única opción de esquí en el sur de Europa.

El denominado Snow Spring es un forfait de dos días de esquí a 72 euros que podrá ser adquirido online desde este lunes y hasta el 5 de abril para ser usado al día siguiente (6 de abril) y hasta el cierre de la campaña invernal 2025/26.

El lanzamiento de este producto va acompañado de una campaña promocional para divulgar el producto, subrayar la nueva fecha de cierre y divulgar la apreciada nieve primavera de Sierra Nevada, que, gracias a la altitud y orientación de sus pistas, garantiza grandes momentos de esquí especialmente en la mitad superior del dominio esquiable.

La campaña Snow Spring coincide con un gran momento de nieve en Sierra Nevada gracias a las últimas precipitaciones que han devuelto a las pistas la calidad de nieve invernal por el descenso de temperaturas.

Además, en las próximas horas se prevén nevados en todas las cotas, lo que incidirá en la mejora de las condiciones de esquí. La primavera en Sierra Nevada vendrá acompañada de un amplio programa de actividades para acompañar la oferta de esquí.

El festival de música electrónica Sun and Snow, la Ultra Sierra Nevada, las sesiones musicales en Borreguiles y la fiesta de la Primavera en Pradollano destacan en un calendario primaveral al que previsiblemente se unirán nuevos eventos y actividades.