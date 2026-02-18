La conexión Madrid-Andalucía continúa con retrasos de más de una hora tras 24 horas de recuperación del servicio

Viajeros en el vestíbulo de la estación de trenes de Santa Justa de Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El segundo día de la vuelta de la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía contínua con retrasos generalizados de hasta casi una hora, y algunos de más de 70 minutos, además de una incidencia ya solucionada en la línea Ave Madrid-Sevilla a la altura de la estación Los Gavilanes.

Según las informaciones publicadas por Adif y recogidas por Europa Press, se ha tratado de una incidencia técnica que ha afectado a los detectores de caída de objetos, que son sistemas que sirven para detectar la presencia de elementos ajenos en la infraestructura. Esta incidencia ha durado de 10,54 a 11,35 h y ha afectado a 4 trenes de alta velocidad con retrasos de entre cinco y seis minutos.

Además, la demora de los trenes ha alcanzado los 72 minutos en el primer tren de alta velocidad (AVE) que une Granada y Madrid en la mañana, con salida de la estación granadina de Andaluces a las 6,14 horas.

Así, ha acumulado más de una hora de retraso en su llegada Atocha en el segundo día en que ha circulado en este horario después de la reconexión del servicio tras el accidente de Adamuz (Córdoba), que dejó suspensión de líneas y afecciones en el servicio en toda Andalucía.

Este incidente ha estado relacionado con una avería, que no ha puesto en riesgo en cualquier caso la seguridad, así como por las limitaciones que se han establecido a la velocidad en algunos tramos del trayecto.

A la altura de Íllora, en el Poniente granadino, el retraso era de 50 minutos, en Antequera (Málaga), de una hora, y en Córdoba de 73 minutos, por lo que desde la estación Julio Anguita hasta Madrid el tren ha funcionado según lo previsto, han precisado estas mismas fuentes.

Un mes después del accidente ferroviario de Adamuz, que se saldó con 46 fallecidos y 152 heridos, la conexión ferroviaria que quedó suspendida en la línea de AVE entre Madrid y Andalucía alterando la movilidad entre la capital y el sur peninsular ha recuperado esta semana prácticamente toda su operativa habitual, mientras el transporte por carretera cierra un "febrero histórico" en número de viajeros.

Además, varios trenes han registrado retrasos de entre cinco y 50 minutos debido, según ha explicado Renfe, a las limitaciones de velocidad establecidas en algunos tramos.

En esta línea, el Iryo 06076 con salida de Madrid a las 07,54 tenía prevista su llegada a las 10,33 horas, aunque ha llegado a su destino con aproximadamente 30 minutos de retraso, a las 11,04 horas.

Por otro lado, el Ave 02080 Madrid-Sevilla que tenía prevista su llegada a la capital hispalense ha contado con retrasos de casi una hora, con una llegada estimada a las 11,24 horas.

Del mismo modo ha ocurrido con el Alvia Huelva-Madrid que debía llegar a las 11,57 horas y cuyo retraso se estimaba superior a 20 minutos, mientras que en el Ave Sevilla-Barcelona con salida a las 09,34 horas se esperaba una demora de 40 minutos.

También está sufriendo retrasos el Ave Sevilla-Madrid de las 11,32, que estima la llegada a destino a las 15,09 horas en lugar de a las 14,11 como establecía su horario habitual.

Pese a ello, estos retrasos continúan siendo aproximados ya que se encuentran circulando a destino y no se podrá calcular la demora exacta hasta el fin del viaje.

De esta manera, el titular ferroviario ha informado de los trayectos realizados este martes, primer día de la reapertura de la conexión con el sur peninsular, que finalizó con 45 circulaciones y un 81,4% de ocupación media de los trenes.

Además, ha contado con 12.492 viajeros, 277,6 viajeros por tren de media, al tiempo que ha afirmado que los retrasos producidos en algunas de las circulaciones "se debieron fundamentalmente al establecimiento de limitaciones de velocidad en algunos de los tramos".

Por otro lado, la compañía ferroviaria Renfe ha informado de que el servicio entre Madrid y Málaga se recuperará desde este miércoles, 18 de febrero; aunque la conexión con la estación de Santa Ana de la localidad malagueña de Antequera será en autobús.

Así lo han informado a través de sus redes sociales, en las que han precisado que debido a los daños en la infraestructura ferroviaria tras el temporal, el trayecto entre Antequera y Málaga se realizará en autobús.

Según han indicado, los billetes se encuentran disponibles a través de los canales de venta habituales y han precisado que no está permitido viajar con bicicletas o mascotas ni disponible el servicio para menores no acompañados.

Desde Renfe han venido informando en días pasados de las distintas afectaciones en las conexiones ferroviarias andaluzas de alta velocidad, primero por el accidente de Adamuz (Córdoba), y después debido a las condiciones meteorológicas adversas que han provocado problemas en las infraestructuras.

Asimismo, Renfe restablece este miércoles la conexión Algeciras-Madrid mediante un servicio alternativo que une la capital algecireña, Antequera Santa Ana y las estaciones intermedias de San Roque y Ronda. Entre Antequera y Madrid circulará el tren AVE, todo ello tras reanudarse la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

Según la compañía, habrá dos servicios diarios, uno por sentido, con salida de Madrid a las 9.35 horas y de Algeciras a las 16.45 horas. Este plan alternativo por carretera incrementará los tiempos de viaje habituales.

Renfe ha informado a los viajeros a través de los canales de comunicación habituales, como mensajes personalizados, y avisos en la venta de billetes y tiene activados cambios y anulaciones de billetes sin coste.