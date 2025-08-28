Confeafa celebra 30 años de apoyo a familias andaluzas de personas con alzheimer y otras demencias

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Andaluza de Alzheimer (Confeafa) conmemorará el próximo mes de diciembre su 30 aniversario bajo el lema 'Treinta años de memoria compartida', con el que la entidad quiere "poner en valor tres décadas de acompañamiento a las personas con alzheimer y otras demencias, así como a sus familias cuidadoras".

Según una nota de prensa de la Confederación, constituida legalmente el 31 de diciembre de 1995, Confeafa se ha consolidado como "la mayor red de asociaciones de familiares de personas con alzheimer en España". Actualmente, han subrayado que integran a "124 entidades federadas y más de 20.000 personas asociadas en las ocho provincias andaluzas", lo que supone el 40% de las asociaciones que forman parte de la Confederación Española de Alzheimer (Ceafa).

La presidenta de la organización, Ángela García, ha destacado que "han sido tres décadas de compromiso constante con las familias andaluzas, acompañándolas en cada etapa de la enfermedad". En sus palabras, el aniversario es también "una oportunidad para agradecer el trabajo incansable de nuestras asociaciones, voluntariado y profesionales, y para reconocer el respaldo de las instituciones y entidades colaboradoras".

En estos 30 años, Confeafa "ha impulsado programas de apoyo directo, campañas de sensibilización y formación, y ha colaborado estrechamente con entidades públicas y privadas para mejorar la atención y promover la investigación sobre las demencias", han explicado.

Además, según han confirmado, la entidad ha participado en la elaboración del I y II Plan Andaluz de Alzheimer y en el actual 'Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias de Andalucía (2023)', junto a las consejerías de Salud e Inclusión Social de la Junta.

Asimismo, organiza el Congreso Andaluz de Alzheimer, que suma ya tres ediciones, y en 2024 recibió la 'Medalla de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud'. En este 2025 se ha convertido además en "la primera organización en España reconocida con la capacidad de certificar calidad en la aplicación de tratamientos no farmacológicos en asociaciones de familiares".

Según los últimos datos, en 2024 la red de asociaciones integradas en Confeafa ha atendido "directamente a más de 3.800 personas con alzheimer y otras demencias, además de prestar apoyo social y psicológico a más de 4.500 cuidadores". En total, la entidad estima que "más de 80.000 personas se beneficiaron de manera directa o indirecta" de sus programas. Para ello cuenta con 1.462 profesionales, 1.662 personas voluntarias y una red de recursos repartidos en Andalucía compuesta por 39 centros de día, cinco residencias, 69 centros sanitarios y 11 centros de sensibilización.

García ha subrayado que "las demencias afectan a quienes la padecen, pero también a todo su entorno, y es una realidad que desgraciadamente va a ir en aumento, por lo que estamos ante un enorme desafío socioeconómico y de salud pública que exige más investigación, más compromiso institucional y más apoyo social".

Finalmente, con motivo del aniversario, la presidenta ha concluido que la Confederación "reivindica su trayectoria como un ejemplo de lo que se puede lograr desde la sociedad civil organizada, con una mirada humana y con una voz colectiva que defiende la dignidad de las personas con demencia y de quienes las cuidan".