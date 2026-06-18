ConFeafa y Clece reforzarán en Andalucía la formación de profesionales del servicio de ayuda a domicilio

Firma del convenio entre la presidenta de ConFEAFA, Ángela García, y el director de Servicios Sociales de la Dirección Regional Sur de Clece, Jesús Castañer. - CONFEAFA

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Andaluza de Alzheimer y otras Demencias (ConFEAFA) y Clece, compañía que presta servicios esenciales entre los que destacan los sociales, han suscrito un acuerdo de colaboración para desarrollar actuaciones conjuntas de formación, sensibilización e innovación dirigidas a mejorar la atención de las personas con alzhéimer y otras demencias en Andalucía.

El acuerdo establece un marco de colaboración autonómico que permitirá poner en marcha acciones formativas destinadas principalmente a profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y a personas cuidadoras, con una especial incidencia en zonas rurales. La iniciativa se desarrollará en el marco del proyecto 'FormAcción Alzheimer +Rural Andalucía', promovido por ConFEAFA y orientado a fortalecer el ecosistema de cuidados en el ámbito rural mediante la mejora de competencias profesionales, la coordinación sociosanitaria y el trabajo en red.

Entre las actuaciones previstas destaca la puesta en marcha de un programa formativo especializado de diez horas de duración, estructurado en un módulo básico y dos módulos especializados, que abordarán aspectos clave como el nuevo paradigma en la atención a las demencias, el apoyo a las personas cuidadoras, las estrategias de comunicación o el abordaje de los síntomas conductuales y psicológicos asociados a estas enfermedades, ha explicado la confederación en una nota.

La presidenta de ConFEAFA, Ángela García Cañete, ha destacado que este acuerdo supone "un paso importante para seguir avanzando en la mejora de la atención a las personas con alzhéimer y otras demencias, especialmente en aquellos territorios donde los recursos especializados son más limitados". Asimismo, ha subrayado que "los profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio desempeñan un papel esencial en el acompañamiento diario de las personas afectadas y sus familias. Dotarlos de herramientas, conocimientos y estrategias específicas contribuye a ofrecer una atención más humana, personalizada y adaptada a las necesidades reales de quienes conviven con una demencia".

Por su parte, Jesús Castañer, director de Servicios Sociales de la Dirección Regional Sur de Clece y filiales, cree que "la formación solo es útil si se aplica en el día a día. Por eso ayudaremos a que las auxiliares incorporen lo aprendido sobre demencias en su trabajo y mejoren la atención a las personas usuarias". Además, prosigue, "facilitaremos que todas puedan acceder a esta formación, también quienes tienen dificultades, utilizando soluciones como herramientas digitales que acerquen los contenidos a sus hogares".

La colaboración entre ambas entidades permitirá acercar formación especializada a profesionales y personas cuidadoras que desarrollan su labor en municipios rurales, contribuyendo a mejorar la calidad de los cuidados y favoreciendo una atención centrada en la persona. Además de las acciones formativas, el acuerdo contempla el desarrollo de iniciativas de sensibilización social, difusión de buenas prácticas, coordinación entre recursos sociosanitarios y puesta en marcha de experiencias piloto que contribuyan a innovar en la atención domiciliaria a personas con deterioro cognitivo.