La Confederación de Empresarios de Jaén señala el "empuje" del sector empresarial de la provincia en su balance del año

JAÉN 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) ha señalado el "empuje" del sector empresarial de la provincia, de manera que "ha logrado cerrar con datos positivos en la mayoría de indicadores".

Así lo ha indicado el presidente de la patronal, Bartolomé González, tras la última reunión de junta directiva del año, en la que se realizó un análisis detallado sobre la situación de los principales sectores productivos.

En su informe, ha valorado el comportamiento del tejido empresarial, "pese a la inestabilidad y la incertidumbre jurídica que han caracterizado el contexto político este año", según ha informado este martes en una nota la CEJ.

En este sentido, González ha aludido a los datos consignados en exportación, donde se han superado los 1.400 millones de euros, pasando de las 690 empresas exportadoras a las 1.367. También ha destacado el crecimiento sostenido del PIB industrial, así como el descenso del paro en la provincia.

A pesar de todo, ha lamentado que 2025 haya sido un nuevo ejercicio de resistencia para las empresas, obligadas a afrontar "una sucesión de anuncios normativos y trámites que añaden costes y más burocracia". En este punto, ha insistido en la necesidad de "promover un diálogo social real que permita que las políticas laborales y económicas se hagan contando con quienes deben aplicarlas y pagarlas".

Al respecto, González ha resaltado el "buen clima laboral" en la provincia apoyándose en los datos de negociación colectiva: "En Jaén contamos al cierre del año con 56 convenios colectivos en vigor, con un ámbito de afectación de 169.400 trabajadores y 76.909 empresas con incremento salarial medio del 2,67 por ciento", ha comentado.

NUEVO MODELO

Por otra parte, el presidente de la CEJ ha hablado de "los pasos dados" por las empresas jiennenses hacia la consolidación de un nuevo modelo productivo basado en la innovación, la diversificación y el desarrollo de proyectos estratégicos "que marcarán el futuro económico de la provincia".

Se ha referido al reciente encuentro de una veintena de empresas de la provincia con el embajador de China con el objetivo de que "empresas de Jaén que han demostrado su amplio potencial puedan abrir mercado en el país asiático". Al hilo, ha anunciado que está previsto que una delegación de empresas de la provincia se desplace a Madrid próximamente para mantener un encuentro institucional en la embajada de China.

Igualmente, González ha resaltado el papel que el empresariado está asumiendo gracias al Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) en el impulso de la industria de la defensa, un sector en el que Jaén avanza con determinación.

INFRAESTRUCTURAS

En materia de infraestructuras, ha lamentado lo poco que se ha avanzado por solucionar las carencias de la provincia en el ámbito de las comunicaciones, la logística y la conectividad.

Por ello, este asunto seguirá siendo una reivindicación permanente del tejido empresarial "cualesquiera que sean las siglas que estén detrás de las administraciones". En este apartado, los órganos de gobierno de la CEJ coincidieron en señalar como prioritaria la conexión por autovía con Córdoba a través de la A-306 y la A-311.

En el ámbito asociativo, el presidente ha señalado el fortalecimiento de la CEJ en 2025 reflejado, en la incorporación de ocho nuevas empresas de reconocida trayectoria. Una evolución que "anima a seguir trabajando en una organización abierta a la participación y comprometida con cada sector y cada territorio" de la provincia.

Finalmente, ha valorando el trabajo desarrollado por los departamentos internos de la CEJ en proyectos orientados a promover la sostenibilidad y la digitalización entre las empresas asociadas. "Iniciativas que han sido posibles gracias al apoyo de entidades como la Diputación de Jaén o la Caja Rural de Jaén y a su compromiso con el desarrollo económico de nuestra provincia", ha concluido.