La Confederación de Empresarios pone en marcha 'Impulsa y Conecta Córdoba'

Presentación de la iniciativa 'Impulsa y Conecta Córdoba'. - CECO

CÓRDOBA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con el objetivo de reforzar las denominadas 'soft-skills' del 'management' de emprendedores, autónomos y microempresarios de Córdoba, la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), con la financiación del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), ha puesto en marcha 'Impulsa y Conecta Córdoba'.

Según ha informado CECO en una nota, a través de dicha iniciativa se han iniciado una serie de ocho sesiones prácticas donde se van a abordar "las capacidades transversales esenciales para el éxito profesional y personal", tales como "clarificar sus propios objetivos, dotarse de herramientas imprescindibles y capacidad de comunicación y de focalización en lo importante, la gestión del tiempo, liderazgo, y gestión de equipos".

De este modo, de la mano del 'coach' empresarial, mentor y formador de empresas, y experto en liderazgo y equipos de alto rendimiento, Eduardo Cambil, se han comenzado a realizar, tras la realización de un diagnóstico previo de cada empresa, sesiones de 'coaching' grupal-formativo, de carácter eminentemente práctico, que finalizaran en febrero de 2027. Por último, se presentarán los resultados y conclusiones en formato dinámico.

En la presentación del proyecto, que se desarrolla en la sede de CECO en jornada de tarde, han participado las empresas y autónomos seleccionados y el 'coach', junto al presidente de CECO, Antonio Díaz, y la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent.