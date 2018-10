El Congreso pide retomar el proyecto de la conversión en autovía de la N-432

Publicado 20/09/2018 17:25:44 CET

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSOE y en la que se instaba al Gobierno a retomar el proyecto para la conversión en autovía de la carretera N-432, que une Badajoz con Granada. El debate se ha saldado con una votación de la iniciativa en sus términos que ha resultado aprobada por 35 votos a favor y dos abstenciones.

Concretamente, la PNL aprobada insta al Ministerio de Fomento a retomar el proyecto de conversión en autovía de la N-432 e incluir en los Presupuestos Generales del Estado la partida económica "necesaria" para iniciar dicho proyecto. Además, solicita que se fije un calendario que sitúe "cercano" la realidad de la infraestructura para el año 2014, fecha que dio a conocer la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor.

Además, la proposición solicita una "inmediata actuación de mantenimiento y reparación" de las principales "deficiencias que presenta" la N-432 en diferentes puntos con el objetivo de mejorar la seguridad de los usuarios. Por último, pide al Gobierno que colabore con las mesas de trabajo que se hayan creado y se creen para abordar el tema "de forma participativa" y con vistas a "atender las demandas territoriales".

Para el PSOE, la conversión de la N-432 en autovía es una "reivindicación ya histórica" por parte de las administraciones locales, provinciales y regionales competentes en las provincias de Badajoz, Córdoba, Jaén y Granada, así como una exigencia de los ciudadanos que viven en los municipios afectados por el tránsito de la misma.

Del mismo modo, señalan que es una de las "principales vías de comunicación" del Sur de España, ya que une las capitales de las provincias de Badajoz y Granada, pasando por la capital cordobesa así como varios municipios de Jaén, convirtiéndose en "la arteria principal" que discurre por varias comarcas.

La proposición detalla los "numerosos motivos" que hacen "necesaria" la conversión de esta vía en la autovía A-81, tal y como llegó a denominarse por Fomento. De entre los motivos está la seguridad, ya que la N-432 "se ha convertido en una de las carreteras con mayor tasa de siniestralidad" y cuenta con varios puntos negros "que afectan de manera importante a la seguridad de los usuarios de esta vía".

También, el aumento de la densidad de tráfico de esta carretera ha hecho que haya pasado a convertirse "en una de las principales vías de conexión entre Andalucía y Extremadura". Al mismo tiempo, es "una de las principales puertas de entrada" al país vecino de Portugal, lo cual "conlleva un aumento considerable del tránsito de vehículos, teniendo un gran peso el transporte de mercancías".

GRANADA Y CÓRDOBA NO ESTÁN UNIDAS

Por otro lado, el PSOE recuerda en la parte expositiva de la propuesta que Córdoba y Granada son las únicas capitales de provincia "que no están unidas por autovía", algo que es "sorprendente" a sabiendas que estas dos ciudades son Patrimonio de la Humanidad y se sitúan en los primeros puestos en el ranking de ciudades más visitadas.

Por último, el PSOE insiste en que "los territorios que cuentan con buenas infraestructuras están más desarrollados" y, por ello, es "fundamental" contar con buenas vías de comunicación para vertebrar el territorio, y que los municipios por los que atraviesa dicha infraestructura "tengan esperanzas para mejorar su situación económica".

La diputada socialista María Jesús Serrano ha sido la encargada de defender la proposición y ha apuntado que esta "no es una demanda nueva" sino que es "histórica" tanto por parte de alcaldes y ciudadanos. La conversión de esta carretera, que es "necesaria y fundamental", estuvo sometida a información pública hasta que, según ha dicho Serrano, "llegó la crisis y llegó el gobierno de Mariano Rajoy".

Así, ha señalado que el gobierno popular encontró la "excusa" para "olvidarse" de este proyecto y "lo dejaron tan abajo que hasta se olvidaron del mantenimiento" de la N-432. A partir de entones "la situación es "dramática" y se pone de manifiesto en el "mal estado de la vía". Por ello, el PSOE solicita que se proceda a construir un autovía para la "mejora de las condiciones de movilidad de los usuarios". "Una sociedad desarrollada no puede permitirse que el estado de una carretera sea el causante de uno sólo de los accidentes", ha dicho.

Serrano ha insistido en que le reivindicación de esta autovía es algo que el PSOE "ha hecho en solitario" hasta hace unos meses, cuando el PP "ha empezado a hablar sobre ello". Así las cosas, la diputada del PSOE ha dado la "bienvenida" al PP pero ha recordado que el gobierno popular "ignoró esta infraestructura por siete años a pesar de ser una demanda". "Pregunto al PP por qué han callado tantos años", ha concluido.

PP: EL PSOE HA DICHO "MENTIRAS"

La diputada del PP Isabel Cabezas ha manifestado el apoyo de su grupo a la iniciativa para que la autovía sea una realidad, pero ha acusado al PSOE de haber dicho "mentiras y medias verdades" en torno a este tema. Cabezas ha relatado que cuando se entregó en el año 2006, cuando gobernada el PSOE, la documentación para comenzar con el proyecto y, más tarde, hubo un periodo de alegaciones. A continuación se procedió a comenzar con los trámites relacionados con el impacto ambiental y los informes "eran desfavorables".

"El PSOE dejó caducar los expedientes y los metió en un cajón", ha aseverado la diputada popular, al tiempo que ha invitado al PSOE a "decir la verdad". Cabezas ha recordado que Mariano Rajoy sacó adelante unos Presupuestos Generales del Estado "con una partida de tres millones" para la autovía en cuestión pero los socialistas "votaron en contra" y, a día de hoy, cuando gobierna Pedro Sánchez, "no sé sabe qué se está haciendo con esa partida".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Luis Salvador ha afirmado que su formación también ha participado de la reivindicación de esta autovía porque es "incomprensible" que Córdoba y Granada no estén comunicadas "siendo unas de las ciudades más visitadas". A juicio de diputado de la formación naranja, tampoco es comprensible que haya que hacer "largos viajes" para conectar Andalucía con Extremadura perjudicando así a la movilidad de los viajeros y a sectores de la economía como el transporte de mercancías.

Las intervenciones de los portavoces se ha cerrado con la diputada de Unidos Podemos Eva García, quien ha afeado tanto a PP como a PSOE que reclamen la autovía cuando "han tenido el Ministerio de Fomento en sus mano" y no han ejecutado esta infraestructura. "Es lamentable", ha apuntado la diputada, quien ha asegurado que la autovía no es una realidad porque "no se ha querido hacer".

García ha criticado que se hayan "despilfarrado millones" en otras obras como la Alta velocidad y que en el año 2018 "se siga sin autovía" entre Granada y Córdoba. Con todo, la diputada también ha manifestado el apoyo de su grupo a la petición del PSOE, pero ha avisado que el verdadero "compromiso político" con esta infraestructura "se verá en los Presupuestos Generales del Estado".