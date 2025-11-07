Congreso del PP-A como "un festival", entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' y con firma de libros de Moreno

Pilar Miranda y Antonio Repullo, este viernes en las instalaciones del 17 Congreso del PP andaluz, que se desarrollará hasta el domingo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) - EUROPA PRESS

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

"Con el formato de un festival", entre 'La Revuelta', de David Broncano, y 'El hormiguero', de Pablo Motos, y un ambiente "amable y divertido" son algunas de las definiciones aplicadas al 17 Congreso regional del PP-A que este viernes arrancará en Sevilla y se prolongará hasta el domingo, bajo el lema 'Siempre Andalucía', y donde Juanma Moreno será reelegido presidente del partido por cuarta vez.

Con esas expresiones lo ha definido el propio secretario general del PP-A, Antonio Repullo, quien este viernes ha hecho una presentación de las instalaciones del 17 Congreso, junto a la presidenta del comité organizador, Pilar Miranda, alcaldesa de Huelva. El cónclave 'popular' ocupará 47.700 metros cuadrados del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), por el que se prevé que pasen en estos tres días unas 5.000 personas.

Una gran plaza pública da la bienvenida al 17 Congreso del PP-A, donde hay instaladas varias 'food truck' (restaurante en un vehículo), en las que no se vende precisamente comida, sino camisetas (10 euros), tazas (10 euros) y sudaderas (20 euros) como merchandising del PP andaluz, en una de ellas; se hacen tatuajes al agua, en otra, y en una tercera se ha instalado un centro de 'potcast' dedicados a los temas del congreso.

Por diez euros se pueden adquirir camisetas con un pequeño perro con gafas; con el lema del congreso 'Siempre Andalucía', o con la leyenda 'Andalucía no se explica, se siente', entre otras decoraciones en diferentes tonos, como blanco o verde.

Sin duda, la 'food truck' que generará mayor interés será la llamada 'Librería de Juanma', donde se podrá adquirir el libro del presidente, 'Manual de Convivencia. La vía andaluza' y él mismo firmará ejemplares en determinados momentos del congreso.

En el ágora, la instalación principal consta de un poste de señalización con la distancia a la que está cada provincia andaluza, y desde donde se ofrecerán varias actividades y charlas.

Por ejemplo, se contará con la asistencia de 'influencers', como el youtuber Manu Diebe y Sophie Gray in Spain, una joven norteamericana afincada en Sevilla.

"Un formato de festival, con una ambiente amable y divertido", como lo ha definido Antonio Repullo, quien también ha destacado que los vídeos que se ofrecerán durante el congreso serán realmente "innovadores".