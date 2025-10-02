El congreso 'Sabiduría y Conocimiento' de Radio Córdoba celebra este fin de semana su undécima edición

CÓRDOBA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Góngora de Córdoba acoge desde este viernes hasta el domingo la undécima edición del congreso 'Sabiduría y Conocimiento' que Radio Córdoba-Cadena SER organiza dentro de los 'Congresos del Bienestar' y cuyos encuentros girarán en torno a la democracia, geopolítica o la crisis migratoria.

Según ha indicado la organización en una nota, ya están abiertas las inscripciones para un evento de reflexión y análisis sobre el "desorden del mundo" que abordará temas como los valores alcanzados con la democracia en España, con pioneras como las abogadas Cristina Almeida, Paca Sauquillo y Manuela Carmena, quienes abrirán el congreso junto al periodista Isaías Lafuente.

A lo largo del fin de semana, congresistas venidos de toda España asistirán a encuentros sobre la geopolítica, las crisis migratorias, las nuevas formas de influencia, la tecnología y su impacto en la democracia o el debate público en España. Los debates estarán protagonizados por personalidades como el político griego Margaritis Schinas o el español José María Lassalle, los periodistas Enric Juliana, Javier Aroca, Lucía Méndez o presentadores como Gonzalo Miró y Jorge Javier Vázquez, entre otros.

Formará parte de la nómina de participantes el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar la realidad migratoria española.

El sábado, los congresistas inscritos en la actividad paralela de este evento realizarán una visita a Montoro. Se trata de la actividad 'Montoro, tierra de aceite', con una ruta por este bello municipio, conociendo además sus almazaras, y un almuerzo temático en la finca Las Prensas, en plena sierra de Cardeña-Montoro.

El congreso 'Sabiduría y Conocimiento' está organizado por Radio Córdoba con la participación de la Universidad de Córdoba (UCO) y la Universidad Loyola, además del patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Montoro. Además, colabora en esta cita Sadeco, Finca Las Prensas y Aceites Simón Rosa, todo ello con el impulso de Feníe Energía.

El programa completo se puede consultar en 'https://www.congresosdelbienestar.es/'.