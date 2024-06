La consejera andaluza de Salud se siente "respaldada" por Moreno pero "eso no significa que no pueda haber cambios"

Catalina García anima a los sindicatos a firmar un documento de apoyo para que "Andalucía reciba lo que le corresponde" en financiación



SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha afirmado este miércoles que se siente "respaldada" por el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), para continuar con su actual responsabilidad en el Ejecutivo andaluz, pero ha apostillado que "eso no significa que no pueda haber cambios" en el Gobierno andaluz que le afecten a ella directamente.

En una entrevista en Canal Sur Radio seguida por Europa Press, la consejera se ha pronunciado así al ser preguntada por el posible "reajuste de gobierno" que tendría previsto llevar a cabo Juanma Moreno, y en respuesta a la cuestión concreta de si "se siente respaldada en su gestión" por el presidente de la Junta.

"Yo me siento respaldada por mi presidente y por mis compañeros en el Consejo de Gobierno, pero eso no significa que no pueda haber cambios", ha apuntado Catalina García, quien también ha dicho sentirse "respaldada por el equipo" que tiene "detrás" y que trabaja con ella "de una manera brutal", según ha valorado.

En todo caso, la consejera ha insistido en señalar que "eso no significa que no pueda haber cambios" para los que ella ha afirmado también estar "preparada", porque es "consciente" de que el presidente de la Junta "siempre va a hacer lo que sea mejor para esta tierra", según ha sostenido.

En esa línea, ha declarado que ella está "siempre preparada para lo que el presidente considere que sea lo mejor para Andalucía", y ha sostenido que Juanma Moreno "por ahora hemos visto que ha acertado" siempre a la hora de saber "qué es lo mejor para Andalucía", por lo que "su decisión para mí será aceptada sin ningún problema, porque yo creo que él sabe muy bien qué es lo que hay que hacer en cada minuto", ha abundado Catalina García.

La consejera de Salud también ha subrayado que ella está "siempre dispuesta para todo, para trabajar duro, para trabajar por los andaluces" de la mano de su equipo en el Servicio Andaluz de Salud y la Consejería.

LLAMAMIENTO A LOS SINDICATOS

Por otro lado, la consejera de Salud ha realizado un llamamiento a los sindicatos Satse, CSIF, CCOO y UGT que han convocado este miércoles un paro parcial de tres horas en la sanidad pública andaluza para protestar por la situación "inaceptable" del sistema, para que firmen "un documento de apoyo para que Andalucía reciba lo que le corresponde" en materia de financiación autonómica.

Y es que, según ha subrayado, para "seguir aumentando el número de profesionales, seguir mejorando sus condiciones laborales" y "seguir reformando nuestros centros de salud y nuestros hospitales, necesitamos más dinero".

Dicho eso, la consejera ha reivindicado el "compromiso político con la sanidad" que, en su opinión, ha mostrado Juanma Moreno en los más de cinco años que lleva como presidente de la Junta, algo que "nadie puede poner en duda", según ha remarcado Catalina García antes de apostillar que "si queremos seguir aumentando" la financiación para la sanidad, "ha llegado el momento" de que los andaluces se tengan que "posicionar" ante "compromisos futuros que existen a nivel nacional que van a perjudicar a Andalucía" en materia de financiación, según ha advertido.

Tras ello, ha manifestado que "los sindicatos que hoy están pidiendo más recursos, más profesionales, mejoras salariales, cumplimiento de todo, deben alinearse con esta Consejería y con el Gobierno de la Junta para pedir lo que le corresponde a Andalucía, ni más ni menos", porque "no queremos más de lo que nos corresponde", según ha sentenciado.

"Nuestros sindicatos deben firmar un documento de apoyo para que Andalucía reciba lo que le corresponde", ha sentenciado la consejera de Salud antes de agregar que "ha habido un compromiso retirado del presidente de la Junta en sede parlamentaria diciendo que si esa financiación que nos corresponde a Andalucía llega a Andalucía, ese dinero será especialmente para sanidad, pero también para educación y para dependencia, con lo cual yo creo que la responsabilidad absolutamente de todos es pedir la financiación que nos merecemos", según ha concluido sentenciando Catalina García.