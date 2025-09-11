Consejera defiende cambiar directivos en Salud porque "queremos a los mejores": "Nunca me han preguntado a quién votaba"

Archivo - La consejera de Salud, Rocío Hernández, en una imagen de archivo en el Pleno del Parlamento. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha defendido este jueves en el Pleno del Parlamento los sucesivos cambios de directivos en la estructura de su departamento y en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por cuanto ha esgrimido que "queremos a los mejores", antes de advertir que "puedo responder de los cambios a partir de que entré en la Consejería".

Hernández, ante una pregunta de Vox sobre la acumulación de relevos de altos cargos en Salud, donde le ha planteado 11 sustituciones, incluido ahí la de su antecesora en el cargo, Catalina García, para advertirle que generaba "inquietud por el funcionamiento de la institución", ha apelado a "ver los currículum" para entender los movimientos de directivos, al tiempo que ha defendido su "experiencia en la gestión", así como ha blandido de los nuevos perfiles nombrados "un liderazgo que necesitamos ahora para asumir los grandes retos que tenemos".

La consejera de Salud, que ha escuchado el reproche del parlamentario Rafael Segovia sobre la elección en algunos casos de directivos con pasado en la gestión socialista de la Administración autonómica y que ha venido a plantear en su propio caso como directora de centros de salud o de distritos sanitarios, le ha espetado en este sentido que "no les preguntamos a quién vota", afirmación que ha remachado proclamando que "a mí jamás se me ha preguntado a quién votaba, pregunta a la que no iba a contestar".

Hernández ha defendido ante la cuestión de una acumulación de cambios que "los andaluces se merecen a los mejores, a los mejores líderes" para precisar entonces que "el liderazgo no está definido por el color político" y que esa capacidad de llevar las riendas de un proyecto "se aprende y se entrena", para remachar la reflexión con la idea de que "el liderazgo, unido a la experiencia en gestión clínica, es lo que puede hacer que los andaluces tengan la mejor sanidad pública".

Ha apelado a que el ejercicio de estos puestos directivos en un ámbito como la sanidad pública comporta afrontar "cargos muy duros" que llevan consigo "muchas renuncias personales y familiares", planteamiento del que ha inferido que "son cargos en los que no se puede estar mucho tiempo porque supone mucho desgaste" en un sistema que tiene a 8,7 millones de usuarios.

La responsable de Salud, ante una pregunta del Grupo Socialista sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que acumula 60.000 firmas en defensa de la sanidad pública, ha esgrimido, al hilo de la comparecencia que protagonizó la jornada anterior ante el Pleno, que la sanidad andaluza "está mejor que hace seis años", para seguidamente apelar a datos como tener a 30.000 profesionales más y que además se encuentran "más estabilizados" y "con mejores remuneraciones".

"Vamos a seguir trabajando", ha proclamado Rocío Hernández, quien ha blandido el argumento de la herencia recibida para poner de manifiesto que la sanidad andaluz "quedó totalmente destrozada" tras el paso de los gestores socialistas antes de asegurar que está al frente de "uno de los mejores sistemas sanitarios públicos" del país.

La diputada socialista María Ángeles Prieto ha apelado al respaldo de 60.000 firmas tras esa ILP para señalar "el destrozo y la privatización" de la sanidad andaluza, para cuestionarle a la consejera de si su argumentación se podía concluir que "no saben lo que firman" quienes han dado su aval a la iniciativa, antes de recriminarle que "pueden seguir negando el caos, pero la realidad no la pueden ocultar, los graves problemas de deterioro lo sufren los pacientes", para concluir que "han destrozado intencionadamente la sanidad pública".

La parlamentaria del Grupo Socialista ha advertido a la consejera que cada firma detrás de esa ILP "es una llamada a salvar la sanidad pública" al tiempo que ha retratado ante "la disyuntiva de si la ciudadanía tiene que decidir si salva a Juanma Moreno o salva a la sanidad pública, Andalucía va a salvar su sanidad pública".