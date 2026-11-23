Cartel anunciador del encuentro informativo de Europa Press Andalucía con la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, este 24 de noviembre en Sevilla - EUROPA PRESS

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Europa Press Andalucía organiza este martes 24 de noviembre en Sevilla una nueva edición de sus encuentros informativos en colaboración con la Fundación Cajasol con la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, y el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) y vicepresidente de la Confederación de Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Lorenzo Amor.

El foro empezará a las 10.00 horas en la sede de la Fundación Cajasol en la Plaza de San Francisco de la capital hispalense y se desarrollará en formato de diálogo entre Rocío Blanco y Lorenzo Amor moderado por el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón.

El encuentro informativo podrá seguirse en directo en las redes sociales de Europa Press Andalucía, en el canal de Youtube en el enlace 'https://www.youtube.com/live/iTNRrAYmJ-U', y por la página de Facebook y el perfil de Twitter.

MÁS DE CIEN EDICIONES

Los encuentros informativos de Europa Press Andalucía superan ampliamente el centenar de ediciones desde su estreno en enero de 2014, y por este foro han pasado los principales referentes políticos, económicos y sociales no sólo de Andalucía, sino del conjunto de España.

Desde su inicio, esta tribuna ha dado voz a expresidentes del Gobierno como Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, exvicepresidentes como Alfonso Guerra o ministros como Fátima Báñez, Rafael Catalá, Íñigo de la Serna, la propia María Jesús Montero o Juan Carlos Campo.

También han tenido la oportunidad de exponer en este marco sus proyectos los líderes de los principales partidos nacionales como Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos) o Alberto Garzón (IU), además de representantes del ámbito económico como Antonio Garamendia, presidente de CEOE; Lorenzo Amor, presidente de ATA; o Javier Targhetta, de Atlantic Copper.

En los últimos años, 'Los Desayunos de Europa Press Andalucía' fueron además protagonistas de cuatro campañas electorales autonómicas, en 2015, 2018, 2022 y el pasado mes de mayo de 2026, a las que suman ahora las generales del próximo 29 de noviembre. En todas ellas contó con la presencia de los candidatos a la Presidencia de la Junta de los principales partidos, Juanma Moreno, Juan Espadas, Susana Díaz, Juan Marín, Teresa Rodríguez, Inmaculada Nieto y Antonio Maíllo.