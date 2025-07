La consejera de Fomento, sobre la última incidencia en trenes: "Se han propuesto acabar con algo que funcionaba"

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio Vivienda, Rocío Díaz, ha asegurado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez "se ha propuesto acabar con algo que funcionaba", en referencia a una nueva incidencia en el tráfico ferroviario, la falta de tensión en una catenaria originada a última hora de ayer que ha afectado a la circulación de trenes con origen Madrid en dirección a Andalucía y Toledo.

"Lo que estamos viviendo ahora mismo creo que es un absoluto despropósito, no podemos aguantar tanta desidia, tanta falta de compromiso, tanta falta de gestión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez", ha lamentado en un acto de partido en el I Foro 'Movilidad, Vivienda y Futuro en Sevilla', al que asistía como coordinadora de Fomento del PP andaluz.

Díaz ha puesto de relieve que "hemos visto de nuevo personas atrapadas en los trenes, niños pequeños, personas mayores, con estas temperaturas, sin agua, a veces sin electricidad, y realmente creo que esto no es de recibo". Ya durante la noche de ayer, había lamentado las circunstancias en las que se encontraban en aquel momento los pasajeros afectados, "sin información ni aire acondicionado", y aseguraba que "Andalucía necesita más inversiones en infraestructuras ferroviarias".

En el acto de hoy, la 'popular' ha recriminado que "¿hasta cuándo tenemos que aguantar?, ¿hasta cuándo debemos soportar tanta incompetencia?", y ha aseverado que el Ejecutivo se ha propuesto "acabar con algo que funcionaba bien, el tren llegaba a tiempo, el tren llegaba a su hora". "Se han propuesto acabar con un sistema fiable y eso no lo podemos permitir", ha trasladado Díaz, quien ha añadido que ello "pasa y ocurre en un ministerio que está con la sombra de las sospechas continua, como estamos viendo en las noticias".

En alusión al titular de Transportes, Óscar Puente, la 'popular' ha criticado que "no ha dicho todavía nada en este momento, no ha alzado la voz, no ha hecho ningún tipo de declaración". "Por supuesto, tampoco escuchamos ni al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni a la ministra andaluza", en referencia a la también secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero.

En palabras de Rocío Díaz, "realmente es una situación bochornosa", y ha advertido a que a 1 de julio "el caos ferroviario está implantado en nuestro país e instalado en Andalucía". "No hay derecho", ha zanjado la coordinadora de Fomento del Partido Popular de la región.