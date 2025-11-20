El consejero andaluz de Justicia urge a Sánchez a "pedir perdón a todos los españoles" tras la condena al fiscal general

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, participa en la inauguración del primer Congreso de la Abogacía de Sevilla, en la Real Fábrica de Artillería. (Foto de archivo). - CONSEJERÍA DE JUSTICIA

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto (PP), ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "debe pedir perdón hoy mismo --este jueves-- a todos los españoles" tras la condena que el Tribunal Supremo (TS) ha impuesto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', recogido por Europa Press, el consejero ha reaccionado así tras conocerse que el TS ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

José Antonio Nieto ha compartido la nota de prensa que sobre esta condena ha difundido la Oficina de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha comentado que "es muy grave hasta donde está llegando este tema". "Sánchez debe pedir perdón hoy mismo a todos los españoles", ha añadido el consejero de Justicia para cerrar su comentario.

Por su parte, el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo se ha apoyado en esta condena para afirmar desde su cuenta en 'X' que "esto es el sanchismo". "Una carcoma que devora cada institución del Estado", ha añadido el dirigente 'popular', que ha comentado que "el fiscal general del Estado quiso ser parte de la política sucia del PSOE, pero nuestra justicia, a diferencia del Gobierno de Sánchez, sí funciona".

El 'número dos' de los 'populares' andaluces ha cerrado su apunte sentenciando que "hoy es un gran día para la verdad, para la lealtad democrática y el cambio en España".

También se ha pronunciado sobre este asunto en la misma red social el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, quien ha emplazado a Pedro Sánchez con un apunte en 'X' "ahora a seguir diciendo que es inocente" el fiscal general.