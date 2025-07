El consejero de Justicia cree que en el caso del hijo de Juana Rivas no se ha priorizado "proteger al menor"

SEVILLA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto (PP-A), ha defendido este viernes que en casos como el de Juana Rivas "se tiene que proteger" a los menores de edad "por encima de cualquier otra cosa", y tiene "la sensación" de que en esta ocasión "no ha ocurrido así".

En una atención a medios en el Palacio de San Telmo de Sevilla tras una reunión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, el consejero se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas después de que el hijo menor de Juana Rivas haya vuelto este viernes con su padre, el italiano Francesco Arcuri, que tiene su custodia y con quien se va a trasladar a Italia.

El reencuentro del niño --de once años-- con su padre se ha producido pasado el mediodía de este viernes en el edificio judicial de Caleta de Granada, una vez formalizada la entrega por parte de la madre, Juana Rivas, completando así un acto ordenado por la autoridad judicial italiana que no pudo llevarse a cabo en el punto de encuentro familiar de Granada el pasado martes.

José Antonio Nieto se ha referido a lo ocurrido el pasado martes en dicho punto de encuentro y ha señalado que se tienen que "evitar siempre este tipo de situaciones", y hay que "proteger al menor, por encima de cualquier otra cosa, de cualquier otro interés".

"Creo que se tiene que proteger su imagen, su salud, su salud mental, su equilibrio personal, y me da la sensación de que en este caso no ha ocurrido así", ha abundado el consejero de Justicia, que ha añadido que espera que "no se repitan situaciones de este tipo".

Dicho esto, ha puesto de relieve que la Junta trabaja "con muchos menores". En concreto, ha explicado que en el año 2024 fueron 2.419 menores los que fueron atendidos en alguno de los 21 puntos de encuentro familiar que tiene la Junta en Andalucía, y son niños que "no salen en el telediario, que no ocupan primeras planas, que no aparecen en una situación tan tensa como la que se vivió hace un par de días", pero que "merecen nuestra atención", ha subrayado.

El consejero ha deseado "lo mejor" al niño Daniel Arcuri, y ha incidido en defender que, con los menores, "el trabajo que tienen que realizar todas las instituciones y, por supuesto, también la Junta de Andalucía, es protegerles, garantizarles todos sus derechos".

Finalmente, el titular andaluz de Justicia ha apostillado que, próximamente, teme que "van a seguir existiendo tensiones y recursos judiciales" en este caso que espera que afecten al menor "en su día a día lo menos posible".