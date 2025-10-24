Consejero de Justicia pide la dimisión de la portavoz de Por Andalucía por su "gran bulo" de manipulación de mamografía

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha reclamado este viernes la dimisión "de inmediato" de la portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, por considerar que durante su intervención el jueves en la sesión de control al gobierno en el Pleno del Parlamento "soltó un gran bulo culpando a los profesionales sanitarios".

La portavoz de Por Andalucía y dirigente de IU Andalucía, en el transcurso de su pregunta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, exhibió dos mamografías de una misma paciente, que, inicialmente tenía la firma de un radiólogo que señalaba una aparente lesión tumoral, imagen que después no se reproducía de igual forma en el portal digital sanitario de la Junta, que lo hacía ya sin la firma del radiólogo y la aparente lesión sin señalizar.

En una publicación en su cuenta personal de la red social X el consejero de Justicia ha soltado un "basta ya" sobre la imagen que le ha atribuido quiso proyectar la portavoz de Por Andalucía en el Parlamento sobre el cribado de cáncer de mama y su gestión por los profesionales sanitarios por considerar que "no todo vale".

El tuit de Nieto lo hace apoyándose sobre un video de la dirigente del PP de Andalucía y diputada autonómica por Córdoba, Beatriz Jurado, quien esta jornada ha ofrecido una rueda de prensa en la sede regional para hablar de "ataque indecente" a los profesionales y ha lamentado el recurso de la oposición a "bulos que se están levantando sobre las pruebas o la situación del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que nos parece que no están justificados", para advertir de que "la garantía de todo lo que se ofrece a los andaluces no puede ponerse en duda por un interés electoral".