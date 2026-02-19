El consejero de Turismo critica al Gobierno: "No tenemos plazos de recuperación" de la infraestructura ferroviaria

Pasajeros de la línea de alta velocidad Madrid-Málaga llegando a la capital malagueña en autobús desde Antequera, tramo, este último, que permanece inoperativo por daños en la infraestructura por el temporal - Álex Zea - Europa Press

CÓRDOBA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha criticado este jueves al Gobierno de España, en general, y al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en particular, a cuenta del hecho de que todavía "no tenemos plazas de recuperación" de la infraestructura ferroviaria en Andalucía, que es clave para el sector turístico.

Así lo ha destacado, en declaraciones a los periodistas, poco antes de tomar parte en la inauguración del Congreso Nacional de Organizadores Profesionales de Congresos (OPC), donde ha afirmado que ahora, una vez superado el temporal, "lo más importante es que haya certidumbre en cuanto a los plazos de recuperación de la infraestructura".

En este sentido, ha calificado de "vergonzoso que el ministro de Transportes Óscar Puente, un día antes de que se pusiera en marcha el servicio entre Madrid y Sevilla, dijera que en uno o dos días iban a poner el servicio en marcha, y lo dice a través de la prensa, ni siquiera tiene la lealtad de hablarlo con el Gobierno de la Junta de Andalucía, para que pudiéramos haber trabajado conjuntamente en alguna medida de recuperación".

"La verdad --ha añadido-- es que no ha sido la lealtad en este caso el movimiento más importante que ha tenido el Gobierno de España con nosotros, sino todo lo contrario. Hubiéramos deseado en este caso tener mucha mayor cercanía y conocimiento de los plazos", sobre todo porque, "a estas alturas", la "línea con Málaga sigue cerrada y hay trayectos en Huelva que también están afectados. No podemos decir que se haya recuperado completamente la movilidad y esto es fundamental para el turismo, pero también para otro tipo de sectores".

De hecho, según ha argumentado Bernal, "no hay negocio, no hay posibilidad de establecer una logística adecuada para mercancías, no hay todavía conectividad total y, por lo tanto, la economía se está viendo afectada todavía", pues "no tenemos plazos de recuperación", aunque "parece ser que para principios de marzo" será posible, recordando en este punto el consejero al ministro "que la Semana Santa es del 29 de marzo al 5 de abril, y que a los pocos días empieza también la Feria de Abril y otros acontecimientos culturales importantes en Andalucía".

En consecuencia, Bernal ha subrayado que "tenemos que tener certezas y certidumbres de cuándo va a estar repuesta la línea" férrea con Málaga, porque "de los demás daños que han ocurrido como consecuencia del temporal ya nos ocupamos también nosotros, desde el Gobierno de la Junta Andalucía".

DAÑOS Y AYUDAS

En cuanto a los perjuicios que han causado el temporal y sus derivadas al sector turístico en Andalucía, Bernal ha explicado que han hecho una primera estimación para todo el cuatrimestre, teniendo en cuenta qué es lo que va a afectar al sector, no sólo en cuanto al "impacto directo que ha tenido durante este mes, en el que las infraestructuras han estado, obviamente, clausuradas", llevando a "una desconexión total de Andalucía con el resto de España por una de sus principales vías de comunicación", ya que, "a través del ferrocarril Andalucía traía diariamente 20.000 personas desde el resto de España".

Esto. según ha indicado el consejero, "ha supuesto un impacto directo de ese público", que un 50% estimaban que eran turistas, que se gastaban "aproximadamente medio millón de euros diarios". En cualquier caso, según ha aclarado, "hay que considerar un impacto total, no solamente el gasto diario de ese público, sino también en las reservas" en hoteles y alojamientos turísticos, que, "en cantidades muy importantes, han sido anuladas o que se están retrasando".

Ahora, además, ha recordado que "estamos a las puertas de la Semana Santa, estamos a las puertas de la Feria de Abril y de otros eventos y circunstancias que, culturalmente, van a ocurrir en Andalucía en los próximos meses. Por lo tanto, en el primer cuatrimestre en el que aproximadamente" se facturan "unos 7.500 millones de euros, ya el sector estaba estimando en un 30% la pérdida" y, por lo tanto, han "extrapolado a una cantidad que podía estar rondando los 2.000 millones de euros".

"Es una cifra muy importante y, por lo tanto, el paquete de medidas que ha puesto el Gobierno de la Junta de Andalucía, el Gobierno de Juanma Moreno encima de la mesa, que no solamente tiene ayudas al campo, sino también a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, también están orientadas a la industria del turismo. Esperemos que sea suficiente para poder sacar a estas empresas de este momento", ha culminado.