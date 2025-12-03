El Consejo de Administradores de Fincas Colegiados pide avanzar en accesibilidad en los edificios andaluces

Archivo - Accesibilidad en edificios andaluces. - CAFINCAS - Archivo

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas (Cafincas) ha subrayado, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la necesidad de avanzar en la accesibilidad universal de las viviendas y edificios residenciales de Andalucía, donde "miles de personas continúan encontrándose con barreras que limitan su autonomía, su movilidad y, en definitiva, su calidad de vida".

Según una nota remitada de Cafincas, los datos del último informe 'Sumando Voces' de la Fundación Mutua de Propietarios, publicado con motivo del 3 de diciembre, han revelado una realidad que sigue siendo "preocupante". Según este estudio, "solo uno de cada cuatro hogares está totalmente adaptado a las necesidades de movilidad de sus residentes". Además, el 45 por ciento dispone únicamente de modificaciones parciales y un 29 por ciento vive en espacios poco o nada aptos. A esta "falta de accesibilidad" dentro de la vivienda se ha sumado la situación en las zonas comunes de los edificios residenciales.

Por tanto, el informe ha indicado que solo el 27 por ciento de quienes residen en edificios han considerado que están "totalmente adecuados", mientras que el 43 por ciento percibe únicamente una "adaptación parcial". Una realidad que, en la práctica, ha podido traducirse en "dificultades diarias para entrar o salir de casa, llegar al portal, acceder al ascensor o desplazarse por zonas comunes", han destacado.

En este sentido, el Consejo ha incidido en que la figura del Administrador de Fincas colegiado "es clave en la planificación, gestión y ejecución de las obras de accesibilidad en las comunidades de propietarios" y ha asegurado que "su labor ha resultado esencial para orientar a las comunidades sobre las ayudas disponibles, evaluar las necesidades reales de los vecinos y garantizar que los trabajos se ajusten a la normativa vigente".

Al hilo, el Consejo ha insistido en que "la accesibilidad no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión en seguridad, dignidad y calidad de vida para todas las personas", especialmente para quienes tienen movilidad reducida, personas mayores o familias con necesidades especiales. Además, ha animado a las comunidades a aprovechar las distintas líneas de subvenciones y programas públicos para adaptar los edificios y avanzar hacia entornos "verdaderamente inclusivos.

Asimismo, con motivo de esta fecha, el Consejo ha señalado que "la accesibilidad es un derecho fundamental" y ha reafirmado su compromiso de trabajar junto a las comunidades de propietarios para impulsar viviendas y edificios plenamente adaptados en Andalucía.