El Consejo Audiovisual de Andalucía firma el Acuerdo para reforzar protección de los menores en contenidos audiovisuales

Imagen de la firma del acuerdo. - CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Domi del Postigo, ha viajado a Madrid para firmar el Acuerdo de corregulación para la calificación de programas y de contenidos audiovisuales junto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y los principales agentes del sector audiovisual, una iniciativa "destinada a reforzar la protección de los menores y mejorar la información que reciben las personas usuarias".

El acuerdo establece un modelo homogéneo de clasificación por edades y descriptores de contenido, aplicable a televisión, servicios bajo demanda e influencers que tengan la condición de usuarios de especial relevancia (UER), que permitirá a los espectadores tomar decisiones más informadas y facilitará el uso de herramientas de control parental, tal y como ha señalado el Consejo Audiovisual en una nota de prensa.

En la práctica, esto conllevará a que haya "un criterio común" en todo el territorio nacional en cuanto a la clasificación de los contenidos audiovisuales, dejando atrás el sistema anterior que diferenciaba según el territorio autonómico.

El acto de inicio de la firma ha contado con la participación de la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, y de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz. Durante su intervención, Cani Fernández ha subrayado que "el mundo audiovisual evoluciona, y debe contar con marcos regulatorios adaptados a esta realidad, consensuados entre todos y, sobre todo, pensados para favorecer a todas las personas consumidoras y usuarias, especialmente a los más jóvenes".

Por su parte, María González Veracruz ha destacado que "con esta firma demostramos que innovación y protección pueden avanzar juntas, y que la protección de nuestros menores es una prioridad transversal".

El texto es el resultado de más de dos años de trabajo conjunto, durante los cuales se han llevado a cabo dos consultas públicas y un intenso proceso de colaboración con operadores, prestadores de servicios y autoridades competentes, tal y como ha señalado el citado comunicado.

El Pleno del CAA aprobó por unanimidad, la firma de este Acuerdo, al que se han sumado también el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) y el Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana (CACV), además de las autoridades competentes de Castilla-La Mancha y Navarra, asociaciones de espectadores y Tercer Sector, así como representantes de prestadores autonómicos como la Forta, reforzando la corresponsabilidad entre reguladores, industria audiovisual y sociedad civil.

Entre las novedades previstas figura la creación de un sistema de reclamaciones para que los usuarios puedan comunicar posibles errores en la clasificación por edades o en los descriptores de contenido.

Con este paso, el CAA junto a la CNMC y el sector audiovisual "tan distinto y diverso", se unen para construir un sistema más transparente, coherente y adaptado a los nuevos hábitos de consumo, con la protección de los menores como eje central y unidos bajo el mismo Acuerdo con el "único fin de defender un objetivo común".