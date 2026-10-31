El Consejo Consultivo andaluz aconseja una "revisión gramatical" de la Ley del Presupuesto 2027 que mejore su redacción

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SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Consultivo de Andalucía ha aconsejado a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta que realice una "revisión" desde el punto de vista "gramatical" del texto del anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el próximo año 2027 que podría servir para "perfeccionar" la "redacción" del mismo.

Así se recoge en el dictamen relativo al anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2027, consultado por Europa Press, que ha aprobado el Pleno del Consejo Consultivo a solicitud de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en el marco de la elaboración de esta normativa.

Este dictamen es previo a la aprobación del proyecto de Ley del Presupuesto andaluz de 2027, que recibió la 'luz verde' del Consejo de Gobierno este pasado viernes, 30 de octubre.

De este modo, el Consejo Consultivo incluyó en su dictamen una serie de "observaciones" sobre la "redacción del anteproyecto de ley", en las que señalaba que "no deben escatimarse esfuerzos para lograr que la exposición de motivos y el articulado sean comprensibles, pese a la complejidad técnica y terminológica inherente a la Ley del Presupuesto".

Desde el Consejo Consultivo subrayaban que ya en anteriores dictámenes habían señalado la "especial importancia de esta tarea para que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma sea más accesible a los ciudadanos, alcanzando así mayores cotas de transparencia sobre cómo se aplican los recursos públicos a la satisfacción de las necesidades colectivas".

En este nuevo dictamen, desde el Consejo Consultivo inciden así en apuntar que, de cara al futuro, "debería valorarse la posibilidad de incluir en la documentación que acompaña a la ley una relación de definiciones que ayudaran en el propósito de que el articulado de la Ley del Presupuesto y los estados de gastos e ingresos fueran verdaderamente inteligibles, no sólo para los operadores jurídicos, sino también para los ciudadanos que aspiran a participar en la elaboración, ejecución y control de una ley tan determinante para la satisfacción de los derechos y el bienestar social".

El dictamen valora "la labor desarrollada por la Consejería" de Hacienda "para lograr una redacción del anteproyecto de Ley del Presupuesto correcta y acorde con las recomendaciones que viene formulando" el Consejo Consultivo, si bien aconseja "efectuar una nueva revisión del anteproyecto de ley desde el punto de vista gramatical que podría perfeccionar su redacción, mejorando el empleo de los signos de puntuación y el uso de mayúscula inicial con arreglo a una pauta uniforme".

Al respecto, desde el Consejo Consultivo advierten a modo de ejemplo de que "unas veces se escribe 'Universidades Públicas Andaluzas' y otras 'Universidades públicas andaluzas'", así como apuntan que "deberían corregirse algunas discordancias de número y persona", y "homogeneizarse las citas de las denominaciones orgánicas".

"Por otro lado, aunque resulte una obviedad, el anteproyecto de Ley debe completarse con las cifras correspondientes en su exposición de motivos y en los estados y cuadros que ahora aparecen en blanco o señalados para completar con doble equis", se podía leer también en el dictamen, que también sugería correcciones para apartados como la exposición de motivos al hilo, por ejemplo, del uso de la voz 'conectividad' asociada a "municipios y provincias".

Así, el dictamen detallaba que, en un párrafo de la exposición de motivos, "se afirma que las medidas proyectadas garantizan 'la cohesión territorial y la conectividad entre municipios y provincias'", y ante ello se apunta que "el empleo de la voz 'conectividad' supone una impropiedad terminológica en este contexto", de forma que "sería más apropiado referirse a la 'conexión', 'comunicación' o 'vertebración territorial', que son los términos que se emplean en el ámbito de las infraestructuras de transporte y de la movilidad (...), reservándose el vocablo 'conectividad' a las redes de telecomunicaciones".

El Consejo Consultivo llegó a la conclusión de que, "en términos generales, el procedimiento de elaboración" del anteproyecto de ley del Presupuesto 2027 "se atiene a las disposiciones legales y reglamentarias que lo regulan" y "respeta el ordenamiento jurídico, sin perjuicio" de una serie de "objeciones y observaciones" entre las que incluye las de "técnica legislativa" sobre la "redacción" de la normativa.