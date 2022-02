El consejo rector del ceiA3 aprueba la memorial anual y el cierre de actuaciones de 2021

CÓRDOBA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los cinco rectores de las universidades integrantes del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, ceiA3, han celebrado el consejo rector virtual para aprobar el cierre económico y auditoría de cuentas del ejercicio anterior y la memoria anual de actuaciones por áreas y líneas temáticas del ceiA3.

El rector de la Universidad de Córdoba (UCO) y presidente del ceiA3, José Carlos Gómez Villamandos, preside el consejo rector del ceiA3, formado por el rector de la Universidad de Almería (UAL), Carmelo Rodríguez; el de la Universidad de Cádiz (UCA), Francisco Piniella, la de la Universidad de Huelva (UHU), María Antonia Peña; el de la Universidad de Jaén (UJA), Juan Gómez; y el coordinador general del ceiA3 y Vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial UCO, Enrique Quesada.

Las circunstancias derivadas de la actual crisis sanitaria no han posibilitado la celebración de un encuentro presencial, pero esto "no ha impedido dar continuidad a la actividad del consorcio, procediéndose a la aprobación virtual de los epígrafes incluidos en el orden del día".

En este contexto, se ha aprobado el cierre económico y las memorias de ejecución del ejercicio 2021 en cada una de las áreas temáticas en las que se desarrolla la actividad del campus: Internacionalización, Académica-emprendimiento, Transferencia e Innovación y Comunicación.

Asimismo, se han aprobado las memorias relativas a las acciones ejecutadas dentro de las líneas estratégicas de Bioeconomía, Digitalización y Desarrollo Rural de aplicación al sector agroalimentario.

Durante 2021 han finalizado los proyectos 'Bioeconomía y agroindustria 4.0: Hacia la transformación digital del sector agroalimentario andaluz' (Fondos Feder), Grupo Operativo Nacional Sensolive_Oil: Análisis Instrumental complemento al panel test (Feader EIP AGRI) y Bloom-Boosting European Citizens' Knowledge and Awareness of Bio-Economy Research and Innovation (Proyectos H2020).

Por su parte, el 'Proyecto Singular AgroMIS: ceiA3 instrumento estratégico hacia un tejido productivo Agroalimentario Moderno, Innovador y Sostenible: motor del territorio rural andaluz' continúa en ejecución, así como el Grupo Operativo Nacional 'Global Dimension Sensolive_Oil: Proyecto innovador sobre diseminación e internacionalización de resultados del análisis instrumental complemento al panel test'.

En el área académica y empleabilidad, en cuanto a becas y ayudas convocadas, cabe destacar las ayudas concedidas en los Training Network Courses (TNC) 2021, Concurso de Proyectos de Empresa A3BT! 2021-Premios Emilio Botín, Trabajos Final de Máster (TFM) en empresas agroalimentarias en el marco del convenio con Santander, TFM en Empresas en el marco del Proyecto Singular AgroMIS, Docentes en Másteres Agroalimentarios y ayudas a través de eventos ceiA3 2021.

Durante el pasado ejercicio, además, se celebraron distintos eventos y visibilidad de jornadas finales, webinarios, eventos virtuales y acciones de formación así como otras acciones de transferencia como jornadas, seminarios, participación en ferias o foros, junto a la participación de encuentros de divulgación científica como La Noche Europea de Los Investigadores.

En cuanto a comunicación, el ceiA3 ha desplegado un nuevo diseño accesible de la página web con información corporativa y de entidades integrantes, así como la integración con redes sociales, el boletín de novedades o la publicación y difusión de contenidos propios y entidades colaborativas.

Asimismo, se ha publicado el segundo número la Revista 'C3-Bioeconomy: Circular and Sustainable Bioeconomy', que incluye trabajos redactados en español e inglés, que versan sobre temas de innovación centrados en las actividades y resultados de innovación en el ámbito de la Bioeconomía Circular y sostenible agroalimentaria y forestal.

DESARROLLO RURAL

La Estrategia de Desarrollo Rural impulsa la transferencia del conocimiento e innovación de sus grupos a través de los proyectos de I+D+i que refuerzan la colaboración de los distintos agentes de la cuádruple hélice en varios de sus ámbitos como el desarrollo rural. Se trata de un sector estratégico hacia donde se dirigen las investigaciones de sus grupos y transversalizando en todas sus áreas el desarrollo rural como una prioridad.

Respecto a la Estrategia de Digitalización, se trata de un sector estratégico para el campus hacia donde se dirigen las investigaciones de sus grupos confiriendo una mayor especialización de los actores, consolidando la excelencia científica e impulsando a su vez el liderazgo industrial de las empresas del sector.

Así, recientemente también se ha celebrado la comisión permanente del ceiA3, donde se han presentado los acuerdos del consejo rector del pasado octubre así como el cierre económico y auditoría de cuentas del ejercicio anterior, además de estudiar el informe sobre convenios en trámite.

La gerente del ceiA3, Lola de Toro, ha explicado el "impacto positivo del año respecto al cierre económico con un informe de ejecución de ayudas por centros y proyectos además de repasar las acciones desarrolladas en áreas de formación y empleabilidad, área de internacionalización, transferencia e innovación o comunicación".

DILATADA TRAYECTORIA CIENTÍFICA

El Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación, ceiA3, es el resultado de la integración de las Universidades de Córdoba, Almería, Cádiz, Huelva y Jaén, y como centro asociado Ifapa. Se trata de instituciones con una dilatada trayectoria científica que ponen al servicio de la sociedad y el tejido productivo todo su conocimiento en el sector agroalimentario, con el objetivo de contribuir al desarrollo del sector y, especialmente, a dar respuesta a los retos agroalimentarios del siglo XXI.

Las universidades integrantes han conseguido que el campus ceiA3 se consolide como el mayor centro de investigación y desarrollo especializado en el ámbito agroalimentario de España y un centro de referencia internacional.