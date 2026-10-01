El Consejo Regulador de DOP Montilla-Moriles celebra la elección de Montilla como Ciudad Española del Vino 2027

Archivo - Vid del marco vitivinícola Montilla-Moriles (Córdoba). - DOP MONTILLA-MORILES - Archivo

MONTILLA (CÓRDOBA), 1 (EUROPA PRESS)

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles ha mostrado su satisfacción tras conocerse la elección de Montilla como Ciudad Española del Vino 2027, una distinción otorgada por la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin) durante la reunión de su junta directiva.

Según ha indicado la DOP en una nota, esta designación supone "un reconocimiento a la trayectoria histórica y al peso que la cultura del vino tiene en Montilla y en el conjunto del territorio amparado por la DOP Montilla-Moriles", una de las zonas vitivinícolas "más singulares de España, ligada a la elaboración de vinos generosos y a la variedad autóctona Pedro Ximénez".

Para el presidente del consejo regulador, Javier Martín Fernández, este nombramiento representa "el reconocimiento de lo que aporta la DOP al sector del vino en España" y abre una oportunidad excepcional para proyectar la comarca a nivel nacional e internacional.

Según ha señalado, 2027 será "un escaparate nacional único de doce meses para las bodegas, cooperativas y lagares de la DOP", permitiendo mostrar la calidad, diversidad y autenticidad de los vinos de Montilla-Moriles.

El consejo regulador ha destacado, además, que esta capitalidad trasciende a la ciudad de Montilla y beneficia al conjunto de municipios que integran la denominación de origen. "Siempre que se habla de Montilla y sus vinos no se alude únicamente a la localidad sino a todos los municipios que integran la DOP", ha recalcado Javier Martín, subrayando el carácter territorial de unos vinos estrechamente vinculados a la historia, la cultura y el paisaje de la comarca.

La elección de Montilla como Ciudad Española del Vino permitirá reforzar la visibilidad de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, integrada en el club de producto Rutas del Vino de España, así como impulsar nuevas iniciativas relacionadas con el enoturismo, la gastronomía, la formación y la difusión de la cultura vitivinícola.

Entre las oportunidades que brinda este reconocimiento, el consejo regulador prevé "una mayor presencia de distribuidores, sumilleres, críticos gastronómicos y compradores especializados, además de un importante impulso a las visitas enoturísticas y a las experiencias vinculadas al viñedo, las bodegas y los lagares".

Asimismo, la DOP Montilla-Moriles trabajará para que la capitalidad sirva "como plataforma para mostrar al gran público la singularidad de la uva Pedro Ximénez y la excelencia de los vinos elaborados en la denominación". En palabras de Javier Martín, esta cita permitirá seguir dando a conocer "las bondades" de los vinos de la zona y contribuirá a mejorar su posicionamiento y notoriedad en los mercados nacionales e internacionales.

Para concluir, el consejo regulador ha expresado su felicitación al Ayuntamiento de Montilla por el trabajo realizado para lograr esta designación y reitera su compromiso de colaboración con las administraciones, el sector vitivinícola y los agentes turísticos y culturales para hacer de 2027 un año histórico para la ciudad y para toda la DOP Montilla-Moriles.