El Consejo Social de Granada participa en la elaboración del segundo Bid Book de la candidatura a Capital de la Cultura

Reunión del Consejo Social de Granada presidida por la alcaldesa, Marifrán Carazo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de la Ciudad de Granada ha celebrado este martes una nueva sesión de trabajo en la que la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 ha centrado buena parte del orden del día con motivo de los avances en la elaboración del segundo 'Bid Book' que debe presentarse en la fase definitiva del proceso de selección.

El encuentro, presidido por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha servido para compartir con los representantes de los principales agentes económicos, sociales, institucionales y ciudadanos de la ciudad el momento actual del proyecto, así como las principales líneas de trabajo que se están desarrollando para la elaboración del segundo Bid Book.

El Consejo Social, máximo órgano de participación y consulta de la ciudad en materia de planificación estratégica, constituye uno de los espacios más representativos del consenso institucional y social de Granada.

El protagonismo del Consejo Social en este proceso cobra además una especial relevancia al ser el órgano impulsor de la Estrategia Granada-Metrópoli 2030-2040, el gran proyecto de planificación compartida que define el modelo de ciudad para las próximas décadas.

Esta estrategia fija como prioridades la consolidación de Granada como ciudad del conocimiento, el impulso de la investigación, la innovación y la digitalización, el desarrollo de una ciudad más inteligente y sostenible y el fortalecimiento de su proyección internacional a través de la cultura, situando la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 como uno de los grandes proyectos transformadores del futuro de Granada.

Durante la sesión, la alcaldesa de Granada ha destacado que "Granada 2031 es mucho más que una candidatura; es el gran proyecto compartido que articula el futuro de nuestra ciudad".

"La Capital Europea de la Cultura forma parte de la Estrategia Granada-Metrópoli 2030-2040, impulsada desde este Consejo Social, que apuesta por una Granada basada en el conocimiento, la ciencia, la innovación, la transformación digital y la cultura como motores de desarrollo".

"Europa valora la implicación de la ciudadanía, la fortaleza de las alianzas y la existencia de una visión estratégica de ciudad, y Granada reúne hoy todos esos elementos gracias al trabajo conjunto de instituciones, entidades y sociedad civil", ha dicho.

Marifrán Carazo ha subrayado que el trabajo desarrollado durante los últimos meses ha permitido consolidar una candidatura "más madura, más participativa y más ambiciosa", tras superar con éxito la primera evaluación realizada por el comité de expertos del Ministerio de Cultura y de la Comisión Europea.

En este sentido, ha explicado que el Comisión de Capitalidad continúa trabajando intensamente en la elaboración del segundo Bid Book, incorporando cada una de las recomendaciones realizadas por el panel evaluador para fortalecer la dimensión europea de la propuesta, enriquecer el programa cultural, ampliar la participación ciudadana y reforzar los mecanismos de evaluación e impacto.

La alcaldesa ha trasladado al Consejo Social que esta nueva fase está permitiendo fortalecer la estructura de gobernanza de la candidatura mediante la ampliación del Consejo Asesor Artístico con nuevas incorporaciones de reconocido prestigio procedentes de diferentes disciplinas culturales, enriqueciendo así la calidad del proyecto y reforzando su dimensión internacional.

Asimismo, durante la reunión se ha puesto en valor el creciente respaldo institucional que está recibiendo Granada 2031.