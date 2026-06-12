El consejo social de la Universidad de Córdoba aprueba el nombramiento de Eulalio Fernández como gerente de la UCO

Celebración del Pleno del consejo social de la Universidad de Córdoba. - UCO

CÓRDOBA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del consejo social de la Universidad de Córdoba (UCO) ha aprobado por unanimidad la propuesta del rector, Manuel Torralbo, para el nombramiento de Eulalio Fernández como gerente de la institución académica, cargo ya ejercido en los últimos cuatro años.

Según ha indicado la UCO en una nota, con esta decisión, el consejo social respalda la continuidad de Eulalio Fernández al frente de la Gerencia de la Universidad de Córdoba, una responsabilidad que ya desempeñó durante el anterior mandato rectoral. El acuerdo destaca su "competencia profesional y su amplia experiencia" en la gestión universitaria, elementos que han motivado el respaldo unánime de los miembros del Pleno.

Durante la sesión, el rector ha informado, asimismo, a los consejeros sobre la composición de su nuevo equipo de gobierno y las principales líneas de actuación que marcarán esta nueva etapa de la Universidad de Córdoba.

Además, el Pleno ha aprobado los criterios para la distribución de las becas de colaboración en departamentos para el curso 2026-2027 y ha acordado la concesión de las Distinciones del Consejo Social 2026, unos reconocimientos con los que este órgano distingue anualmente a personas e instituciones que contribuyen de manera destacada al fortalecimiento de los vínculos entre la Universidad de Córdoba y la sociedad.

En esta edición, el Pleno ha acordado conceder la Medalla al Mérito Social Universitario, a título póstumo, al profesor Miguel Valcárcel, catedrático de Química Analítica y una de las figuras científicas más relevantes vinculadas a la Universidad de Córdoba desde su creación.

Asimismo, recibirá la Medalla al Mérito Social Universitario UCOPress, sello editorial de la Universidad de Córdoba, por su destacada labor en la difusión del conocimiento científico y cultural, favoreciendo la transferencia de resultados de investigación, la divulgación académica.

El consejo social ha reconocido, igualmente, a la Hermandad Universitaria de Córdoba, por su histórica vinculación con la comunidad universitaria cordobesa y por su contribución al fortalecimiento de valores como la convivencia, la solidaridad, la identidad institucional y el compromiso social.

Otra de las medallas recaerá en la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Córdoba, por su permanente colaboración con la Universidad de Córdoba en el impulso de la educación, la orientación académica y la promoción del talento.

La Subdelegación de Defensa en Córdoba recibirá la Medalla al Mérito Social Universitario por su continuada colaboración con la Universidad de Córdoba en el marco del programa UCOSeguridad y en numerosas actividades formativas, culturales e institucionales.

Por su parte, la Medalla Séneca a los Valores Humanos ha sido concedida al profesor Antonio Rodero, catedrático emérito de la Universidad de Córdoba y una de las figuras más destacadas de la zootecnia española, en reconocimiento a toda una vida dedicada al servicio de la Universidad, a la formación de estudiantes e investigadores y a una trayectoria caracterizada por la excelencia, el compromiso y una extraordinaria calidad humana.

Con los acuerdos adoptados en esta sesión, el consejo social reafirma su "compromiso con el fortalecimiento" de la Universidad de Córdoba, el reconocimiento de quienes contribuyen a su desarrollo y la promoción de iniciativas que favorecen la excelencia académica, la transferencia del conocimiento y la conexión permanente entre la Universidad y la sociedad.