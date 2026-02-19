El Consorcio del Puerto de la Ragua (Granada) recepciona monte público para poder impulsar sus proyectos estratégicos

Firma de autorizaciones en La Ragua - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio del Puerto de la Ragua ha formalizado la firma de las resoluciones que autorizan la ocupación temporal de terrenos forestales en su ámbito de monte público, lo que, con el respaldo de las diputaciones de Granada y de Almería, impulsará sus proyectos estratégicos como es la reactivación de su centro recreativo.

El vicepresidente tercero de la Diputación de Granada y diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, junto al delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en la provincia, Manuel Francisco García, han participado en este acto, según ha detallado la institución provincial granadina en una nota de prensa.

Han estado acompañados por el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Almería, Manuel de la Torre, la vicepresidenta del Consorcio del Puerto de la Ragua, María Luisa Cruz, el director del Parque Natural de Sierra Nevada, Francisco Muñoz, y los alcaldes de Ferreira, Antonio Fornieles, de Nevada, Rafael López, y de Bayárcal, Germán Moreno.

Escobedo, también en su calidad de presidente del Consorcio del Puerto de la Ragua, ha señalado que "esta firma es un hecho histórico", y ha agradecido expresamente "a los tres ayuntamientos implicados, muy concienciados con este gran proyecto que están impulsando" tanto la Diputación de Granada como la de Almería. "Por fin se apuesta firmemente por este centro recreativo del Puerto de La Ragua y por todas sus instalaciones, que hoy se ven consagradas con este acto de firma", ha añadido el diputado.

Además, ha trasladado su agradecimiento a la Junta de Andalucía, a las delegaciones territoriales de Granada y Almería y a la dirección del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada, destacando que, "tras más de 30 años intentando conseguirlo, hoy todas las administraciones nos ponemos de acuerdo para hacerlo realidad. Seguimos apostando con hechos y con recursos para que, poco a poco, el próximo año pueda estar funcionando en plenas condiciones y con toda la documentación en orden, como debería haber sido siempre".

Por su parte, el delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Granada, Manuel Francisco García, ha calificado la jornada como "un día importantísimo" para las dos provincias "y para el consorcio que integran ambas diputaciones. La firma de la entrega y del acta de ocupación de monte público es fundamental para que todo este espacio pueda desarrollarse plenamente".

El delegado ha destacado el carácter lúdico, activo y dinamizador de este enclave de alta montaña, señalando que no solo será un espacio de referencia para Granada, sino también para Almería, además de un escaparate para promocionar "nuestro patrimonio natural". Así, "este paso supone un impulso fundamental para el desarrollo de las provincias de Almería y Granada, consolidando un proyecto estratégico de carácter interprovincial".

En el caso de la provincia de Granada, las resoluciones permiten la ocupación de terrenos pertenecientes al monte público denominado Montes del Pueblo de Ferreira, en el término municipal del mismo nombre, y de El Chaparral, en Nevada, con destino a la reactivación del proyecto de la estación deportivo-recreativa Puerto de La Ragua.

Los citados montes públicos se localizan en pleno Parque Nacional de Sierra Nevada, a caballo entre las provincias de Granada y Almería, a una altitud aproximada de 2.000 metros, enclave de alta montaña donde se desarrollará el proyecto deportivo. Esta ubicación estratégica refuerza el carácter singular de la actuación, al situarse en un entorno de elevado valor ambiental, paisajístico y deportivo.

Estas autorizaciones, otorgadas conforme a la normativa forestal vigente y con las correspondientes condiciones técnicas y ambientales, posibilitan poner a disposición del futuro Consorcio Estación Recreativa Puerto de La Ragua los terrenos necesarios para impulsar "un proyecto estratégico de carácter interprovincial, promovido conjuntamente por las diputaciones de Granada y Almería".

La ocupación de estos montes públicos representa un paso decisivo para la recuperación y modernización de esta infraestructura deportivo-recreativa de alta montaña, garantizando al mismo tiempo la compatibilidad del uso recreativo y deportivo con la conservación de los valores forestales y ambientales del entorno, en un espacio de especial relevancia natural y socioeconómica para los municipios implicados.