La constitución de nuevas sociedades en Andalucía crece un 17,2% en el último año, según los notarios

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La constitución de nuevas sociedades en Andalucía ha crecido un 17,2% en el último año --de julio de 2024 al mismo de 2025-- frente al aumento del 10,9% en el conjunto de España, según el Centro de Información Estadística del Notariado.

Por el contrario, el número de préstamos para adquisición de vivienda creció menos en la comunidad andaluza que la media española. Así, en Andalucía subió un 3,2% frente al incremento del 6% del país. Lo mismo ocurre en el aumento del precio del metro cuadrado, que subió un 3,2% en Andalucía frente al 4,9% de la media española.

En cuanto a la compraventa de viviendas en los últimos doce meses, el dato fue similar en Andalucía y España, un decremento del -1%.

El Colegio Notarial de Andalucía continúa siendo el primero de España por número de notarías ocupadas y por población atendida. Actualmente, la comunidad cuenta con 484 notarías repartidas por todas las provincias: Sevilla (94), Málaga (90), Cádiz (61), Córdoba (56), Granada (50), Jaén (47), Almería (45), Huelva (35), Ceuta (3) y Melilla (3).