Construcor y el Colegio de Arquitectos de Córdoba sellan su primer acuerdo institucional de colaboración

Víctor Díaz y María Dolores Jiménez, durante la firma del Acuerdo. - COACO

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de la Construcción e Infraestructuras de Córdoba (Construcor) y el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba (COACo) han firmado un acuerdo institucional de colaboración, el primero de estas características entre ambas entidades, con el objetivo de "establecer acciones coordinadas para debatir y presentar iniciativas conjuntas en política urbanística y de vivienda, y contribuir así a que las políticas públicas sean más rápidas y eficaces".

El acuerdo, según han informado Construcor y COACo en una nota conjunta, lo han suscrito la presidenta de Construcor, María Dolores Jiménez, y el decano del COACo, Víctor Díaz, en nombre de "las dos instituciones que representan el grueso de la actividad privada del sector de la construcción en la provincia, las empresas que promueven y construyen, y los profesionales que proyectan".

Ambas instituciones parten de una misma convicción, la de que "la reconfiguración urbanística de Córdoba y de los municipios de su provincia está en la base del desarrollo de las políticas de vivienda, que se han convertido en la principal prioridad de la sociedad".

Arquitectura, promoción, construcción y urbanismo forman, según recoge el texto del acuerdo, "una misma cadena de valor cuya calidad conjunta incide directamente en el desarrollo urbano, económico y social". Por eso consideran que "la responsabilidad compartida que implica resulta difícil de asumir desde la actuación aislada de cada institución".

Construcor y el COACo ya colaboran estrechamente con la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba. La mayoría de las propuestas que ambas entidades trasladaron a la Gerencia han sido recogidas en las nuevas normas urbanísticas, algo que reconocen y aplauden.

Con este acuerdo, esa unidad de acción va más allá, pues se extiende al conjunto de las administraciones competentes, es decir, el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía, y a la organización de actividades conjuntas de utilidad para los asociados de ambas entidades.

El acuerdo contempla una amplia colaboración en una serie de ámbitos entre los que destacan "la elaboración de propuestas conjuntas para mejorar y simplificar la tramitación urbanística y administrativa, incluida la agilización de licencias en el marco de la Lista y su reglamento, y la presentación conjunta de alegaciones a los proyectos normativos que afecten al sector".

También prevé "la creación de un Observatorio Permanente de Vivienda, Urbanismo y Construcción de Córdoba, que elaborará informes anuales sobre el acceso a la vivienda, estudios de costes de construcción y bancos de precios".

Igualmente recoge "el impulso de la colaboración público-privada en vivienda protegida y asequible, y de grupos de trabajo permanentes sobre rehabilitación y regeneración urbana", y el desarrollo de "programas de formación y captación de talento joven, con los distintos centros para paliar la escasez de mano de obra cualificada", además de la apuesta por la "digitalización, industrialización, sostenibilidad y eficiencia energética en la edificación", y la organización de jornadas y encuentros periódicos entre promotores, constructores y arquitectos.