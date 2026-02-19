Construcor critica desde Córdoba que el Gobierno destine "una parte sustancial" de los fondos de reconstrucción a Tragsa

Archivo - Un obrero de la construcción trabaja en una obra en Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La patronal de la construcción de Córdoba, Construcor ha expresado este jueves su "preocupación ante las informaciones conocidas sobre la decisión del Gobierno de España de destinar una parte sustancial de los fondos de reconstrucción, tras el reciente tren de borrascas en Andalucía, a actuaciones de emergencia ejecutadas mediante adjudicación directa a medios propios de la Administración, principalmente a Tragsa".

Según ha informado Construcor en una nota, "el paquete de ayudas para la recuperación de infraestructuras y caminos rurales dañados" tienen como destino "actuaciones que movilizan cifras de gran magnitud, dentro del esfuerzo público de reconstrucción, lo que refuerza la relevancia económica y sectorial de las decisiones sobre su forma de ejecución".

Por ello, el "recurso generalizado, por parte de la Administración General del Estado, a encomiendas de gestión en situaciones de emergencia vuelve a dejar fuera a las empresas constructoras, especialmente a las andaluzas y cordobesas, de los procesos de reconstrucción, impidiendo su participación en obras que, en condiciones ordinarias, serían objeto de licitación pública".

Construcor ha subrayado, además, que "este modelo, no solo afecta a la libre concurrencia, sino que puede tener un impacto directo sobre la actividad del sector y el empleo, al desviarse recursos que inicialmente podrían haberse canalizado a través de procedimientos abiertos de contratación pública, con la consiguiente reducción del volumen de obra pública licitada".

A ello se suma el hecho de que "los medios propios aplican sistemas tarifarios propios, sin contraste competitivo, lo que dificulta la comparación con los precios de mercado que resultan de los procedimientos ordinarios de licitación y puede suponer un mayor coste para las arcas públicas".