El contingente militar eFP XVII regresa tras seis meses desplegados en el Flanco Este Letonia

El contingente militar eFP XVII regresa a España tras seis meses desplegados en el Flanco Este Letonia.

CÓRDOBA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La última rotación del contingente Flanco-Este Letonia (F-E Letonia) XVII ha regresado este domingo a Sevilla, poniendo fin a su participación en la misión de la OTAN 'Enhanced Forward Presence' (eFP) en el flanco este europeo. El personal, compuesto por los últimos efectivos que permanecían desplegados en la Base de 'Adazi', ha aterrizado en el aeropuerto de San Pablo, donde ha sido recibido por familiares, compañeros y autoridades militares.

Según ha informado la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, con base en Cerro Muriano (Córdoba), la agrupación, bajo el mando del teniente coronel Daniel Díaz, jefe del Batallón de Infantería de Carros de Combate 'Málaga', ha estado compuesto por más de 600 militares, en su mayoría pertenecientes a la Brigada X, unidad base generadora de la fuerza. También han participado efectivos del Regimiento de Infantería 'La Reina' 2, del Regimiento Acorazado 'Córdoba' 10, del Batallón de Zapadores X, del Grupo de Artillería de Campaña X y del Batallón de Cuartel General X.

Además, más de una treintena de unidades del Ejército de Tierra han aportado capacidades especializadas, entre ellas el Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña 63, el Regimiento de Guerra Electrónica 31, el Regimiento de Especialidades de Ingenieros 11, el Regimiento de Transmisiones 21, la Agrupación de Apoyo Logístico 21 y la Agrupación de Transporte 1.

Durante su despliegue, el contingente español se ha adiestrado y ejercitado en numerosos ejercicios multinacionales junto a tropas de los países aliados que forman parte del despliegue en Letonia. De esta forma, ha contribuido de manera significativa al refuerzo de una disuasión creíble y eficaz, basada en el principio fundamental de la defensa colectiva, como piedra angular de la Alianza que compromete a sus miembros a defenderse mutuamente y garantizar los valores comunes.

Con el regreso de esta última rotación, la Brigada 'Guzmán el Bueno' X culmina su participación en la misión F-E XVII, cerrando un año de intensa actividad operativa en el que ha reafirmado el compromiso de España con la defensa colectiva y la seguridad compartida y en el que los militares cordobeses han mostrado un alto grado de preparación y de capacidad de interoperabilidad con los ejércitos amigos.