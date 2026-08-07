Controlado el incendio en el Barranco de los Tajos de Pinos Puente (Granada)

Incendio forestal activo en el Barranco de los Tajos en Pinos Puente. - PLAN INFOCA

PINOS PUENTE (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado el incendio forestal declarado en la tarde de este jueves, 6 de agosto, en el paraje del Barranco de los Tajos, entre los términos municipales de Pinos Puente y Atarfe por el área de Sierra Elvira.

Según informa el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el fuego ha quedado controlado a medianoche y los medios desplegados siguen trabajando en la zona para su remate y liquidación.

Durante la jornada de este jueves se desplegaron en la zona ocho bomberos forestales y un técnico de operaciones con un vehículo autobomba y el apoyo de un helicóptero ligero.

Se trata del segundo incendio registrado este jueves en la provincia de Granada tras el declarado poco después de las 12.30 horas, junto a la A-44, a su paso por el Valle de Lecrín, que ya ha sido controlado y que obligó a cortar un carril en sentido Motril y al completo la N-323A, entre Nigüelas y Béznar.