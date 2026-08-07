Controlado el incendio en el Barranco de los Tajos de Pinos Puente (Granada)

Incendio forestal activo en el Barranco de los Tajos en Pinos Puente.
Incendio forestal activo en el Barranco de los Tajos en Pinos Puente. - PLAN INFOCA
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 7 agosto 2026 7:42
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PINOS PUENTE (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado el incendio forestal declarado en la tarde de este jueves, 6 de agosto, en el paraje del Barranco de los Tajos, entre los términos municipales de Pinos Puente y Atarfe por el área de Sierra Elvira.

Según informa el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el fuego ha quedado controlado a medianoche y los medios desplegados siguen trabajando en la zona para su remate y liquidación.

Durante la jornada de este jueves se desplegaron en la zona ocho bomberos forestales y un técnico de operaciones con un vehículo autobomba y el apoyo de un helicóptero ligero.

Se trata del segundo incendio registrado este jueves en la provincia de Granada tras el declarado poco después de las 12.30 horas, junto a la A-44, a su paso por el Valle de Lecrín, que ya ha sido controlado y que obligó a cortar un carril en sentido Motril y al completo la N-323A, entre Nigüelas y Béznar.

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