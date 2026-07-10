Controlado el incendio declarado en Santa Elena (Jaén), en un paraje próximo a la A-4

Imagen del incendio en Santa Elena, tras declararse este jueves. - PLAN INFOCA

JAÉN 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El plan Infoca ha dado por controlado a las 09,10 horas de este viernes el incendio declarado en Santa Elena (Jaén), en un paraje próximo a la autovía A-4.

Ello supone que todo el perímetro del fuego está rodeado por una línea de control, formada por una franja de terreno sin vegetación o con vegetación ya quemada, pudiendo quedar en su interior algunos puntos calientes.

De este modo, se trabaja ya en la extinción con un grupo de bomberos forestales y una autobomba, según ha informado el Plan Infoca a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

El incendio comenzó a las 16,15 horas de este jueves en un paraje cercano a la A-4, hasta donde se desplazaron tanto medios terrestres como aéreos. Su labor permitió darlo por estabilizado a las 21,20 horas y, ya a primera hora de esta mañana, ha pasado a estar controlado.

Cabe recordar que este fuego se produce después de que el pasado 6 de julio el Infoca diera por extinguido otro incendio declarado el 1 de julio en el paraje de Los Abades, también en Santa Elena, con 142 hectáreas afectadas.