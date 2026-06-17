Controlado el incendio forestal en Soportújar (Granada)

Tareas de refresco en la zona afectada por un incendio forestal en Soportújar a 17 de junio de 2026. - PLAN INFOCA

GRANADA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que este miércoles se ha declarado en el paraje de Las Hoyas, ubicado el término municipal del municipio granadino de Soportújar, en la Alpujarra, ya se encuentra controlado.

En este sentido ha informado en sus redes sociales el servicio de extinción, Plan Infoca, de la Agencia de Emergencias de Andalucía, en una publicación en la que señala que actualmente se trabaja para su remate y definitiva extinción, y que está acompañada por un vídeo en el que se pueden observar a efectivos realizando tareas de refresco de la zona afectada.

El primer aviso de este incendio en Soportújar lo dio el Infoca en torno a las 13,20 horas y para luchar contra las llamas se ha llegado a desplegar un operativo compuesto por dos helicópteros, tres grupos de bomberos forestales, un vehículo autobomba, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente.