Controlado el incendio en Soportújar (Granada) que llegó a movilizar a una decena de medios aéreos

Controlado el incendio que desde el mediodía del martes 24 de agosto afecta al paraje de Barranco Utrera en la localidad de Soportújar, en la Alpujarra granadina. - PLAN INFOCA

GRANADA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se declaró este pasado martes en torno al mediodía en el paraje de Barranco Utrera en el municipio granadino de Soportújar, en la Alpujarra, ya ha quedado controlado después de que haya llegado a movilizar hasta más de una decena de medios aéreos.

Así lo ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, del Servicio de Emergencias de Andalucía, en una publicación en su perfil oficial en redes sociales, en la que precisa que actualmente siguen en la zona nueve bomberos forestales y un vehículo autobomba, así como dos agentes medioambientales.

El incendio se habría producido después de que un vehículo haya salido ardiendo en la zona. Así lo ha señalado el alcalde de Soportújar, Manuel Romero, que ha explicado que, en concreto, se ha incendiado una furgoneta en el referido paraje y, desde ahí, el fuego se ha propagado "con gran virulencia por el 'efecto chimenea' del propio barranco".

Durante la intervención este pasado martes en la lucha contra este incendio ya controlado ha llegado a desplegarse en el lugar un gran dispositivo del Infoca integrado por diez medios aéreos: un helicóptero ligero, tres semipesados, uno pesado, uno de mando y cuatro aviones de carga en tierra, además de, por tierra, 86 bomberos forestales con el apoyo de cinco vehículos autobomba, cinco técnicos de operaciones, un técnico analista, un técnico de extinción y un agente medioambiental.