Convocadas ayudas por más de 11,8 millones en 2026 por paradas temporales de pesca y marisqueo en Andalucía

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SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las ayudas por más de 11,8 millones de euros convocadas por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en 2026 como compensación por las paradas temporales de la actividad pesquera y marisquera en el litoral andaluz. Este montante financiado con cargo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) incluye, por un lado, subvenciones puestas a disposición del sector pesquero de Andalucía en mayo de 2026 con un presupuesto superior a 3,2 millones de euros; y, por otro lado, líneas de incentivos por casi 8,6 millones de euros publicadas en septiembre de 2026.

Tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa, en el caso de las ayudas convocadas en mayo, podían acogerse a ellas profesionales que faenan en el Mediterráneo en las modalidades de palangre de superficie o cerco y los buques de artes menores de rastros o dragas mecanizadas. Además, también estaban contemplados como beneficiarios de estas compensaciones los armadores y tripulantes de embarcaciones que capturan chirla en el Golfo de Cádiz y los mariscadores a pie de coquina.

Por otra parte, las líneas convocadas en septiembre aglutinan subvenciones para profesionales de arrastre del Mediterráneo (3,2 millones de euros); de cerco (1,5 millones de euros) y de arrastre (1,6 millones de euros) del Golfo de Cádiz; y de pulpo del Mediterráneo (más de 1,3 millones de euros) y del Golfo de Cádiz (950.000 euros).

Atendiendo al colectivo al que se destinan las ayudas, el presupuesto contempla incentivos para los armadores por un total de 4.315.000 euros y de 4.260.000 euros para los tripulantes de estas modalidades de pesca. En el caso de la flota de arrastre de Almería, Granada y el Mar de Alborán, la parada temporal a la que se vinculan las subvenciones ha tenido lugar del 1 de febrero al 5 de marzo de 2026; mientras que la flota del litoral malagueño de esta misma modalidad estará inactiva en octubre salvo en Marbella, donde la parada biológica está establecida para el mes de noviembre.

Por su parte, los pescadores de cerco del Golfo de Cádiz han parado del 1 de marzo al 30 de abril de 2026; y los de arrastre de estas aguas permanecen inactivos entre el 16 de septiembre y el 31 de octubre. Respecto al pulpo, la parada se extiende del 1 de julio al 30 de septiembre en el Mediterráneo y del 16 de agosto al 31 de octubre en el Golfo de Cádiz.

Así, la pesca y el marisqueo son "un pilar fundamental" de la economía del litoral andaluz, donde estas ayudas europeas por paradas temporales suponen un salvavidas crucial desde el punto de vista social y económico. La suspensión de las capturas deja a las familias del sector en una situación de vulnerabilidad que las subvenciones gestionadas por la Junta de Andalucía amortiguan en cierta medida, evitando el colapso del tejido empresarial vinculado a estas actividades.

Por tanto, estos fondos pueden considerarse una "herramienta estratégica" de cohesión social y también de conservación ambiental, ya que están ligados a periodos de inactividad que favorecen la recuperación de los recursos pesqueros. Su gestión por parte de la Junta de Andalucía contribuye a que la pesca y el marisqueo sigan siendo un motor económico viable, sostenible y con futuro en Andalucía.

Según el citado comunicado, el respaldo de la Junta de Andalucía a los pescadores y mariscadores andaluces en los últimos años se plasma, entre otras medidas, en las 7.782 ayudas europeas por un total de 31,7 millones de euros concedidos en la pasada legislatura como compensación por la paralización temporal de la actividad.

Este montante gestionado por la Junta de Andalucía incluye subvenciones para embarcaciones del Golfo de Cádiz de cerco (más de tres millones de euros), de arrastre (casi 5,7 millones de euros) y de captura de chirla con artes menores (más de tres millones de euros).

Además, contempla también compensaciones para barcos del Mediterráneo de cerco (casi dos millones de euros), de arrastre (6,8 millones de euros) y de palangre (dos millones de euros) a los que se suman también dragas de artes menores que faenan en estas aguas (más de 683.000 euros).

Asimismo, el total de ayudas concedidas en estos años por el Gobierno andaluz comprende subvenciones para profesionales dedicados a la captura de pulpo en ambos caladeros por algo más de siete millones de euros; y ayudas para mariscadores a pie de coquina por 1,2 millones de euros.