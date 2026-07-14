La X Convocatoria de Ayudas Dualiza selecciona cuatro proyectos andaluces de FP entre "los más innovadores del país"

Beneficiarios de las Ayudas Dualiza. - CAIXABANK DUALIZA

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La décima Convocatoria de Ayudas Dualiza, impulsada por CaixaBank Dualiza y la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa con la colaboración de la Fundación Deloitte, ha seleccionado cuatro proyectos de FP de centros de Andalucía, entre los más innovadores del país, con lo que recibirán apoyo económico para desarrollarse durante el curso 2026-2027. En concreto, se trata de los proyectos del CPIFP Profesor Luis Graíño de Huelva, el IES Martín de Aldehuela de Málaga, el IES Heliópolis de Sevilla, y el IES Fernando III de Jaén.

Según ha detallado CaixaBank en una nota, la iniciativa del centro onubense, 'Raíces del mañana-Horizonte suelo sano' tratará de monitorizar la salud del suelo y desarrollar equipos "open hardware" y kits de ciencia ciudadana para facilitar este análisis de los suelos. Por su parte, el centro malagueño ha sido seleccionado con 'Emer-Net 24-Plataforma autónoma de conectividad para emergencias y eventos' a través de la que buscará diseñar, construir y validar un módulo autónomo de conectividad satelital y WiFi en una caja técnica extraíble alimentado por energías renovables.

El IES Heliópolis buscará desarrollar un sistema Open Source de control de calidad de placas electrónicas con IA, visión artificial y 5G en un proyecto presentado bajo el nombre 'Calidad inteligente y sostenible: IA, visión artificial y 5G para la Industria 5.0. Por último, el IES Fernando III se centrará en el ámbito sanitario con 'Desarrollo dispositivo de detección precoz para prótesis mamaria personalizada' para desarrollar y validar un dispositivo de detección de parámetros fisiológicos integrable en prótesis mamarias personalizadas capaz de monitorizar estado de salud.

A nivel nacional, la décima edición vuelve a batir récords tanto en participación como en financiación --al superar por primera vez el medio millón de euros destinado a apoyar proyectos--, consolidándose como "la más ambiciosa de la historia del programa". Los proyectos han sido impulsados por 40 centros líderes, junto a otros 28 centros solicitantes adicionales, lo que eleva a 68 el número total de centros de Formación Profesional apoyados económicamente, diez más que el curso anterior.

En conjunto, las iniciativas seleccionadas implican a 2.541 estudiantes, de los que 299 cursan FP Dual Intensiva, y a 264 docentes, reforzando el papel de la Formación Profesional como generadora de innovación aplicada y respuesta a los retos de los sectores productivos.

La diversidad temática vuelve a ser uno de los rasgos más destacados de la Convocatoria. Los proyectos seleccionados muestran cómo la Formación Profesional está incorporando tecnologías emergentes y desarrollando soluciones aplicadas para responder a retos relacionados con la transición ecológica, la transformación digital, la accesibilidad y la mejora de los procesos productivos.

IA APLICADA A LA INDUSTRIA, LA SALUD Y LA ACCESIBILIDAD

La IA adquiere un protagonismo "creciente" en esta edición. Entre los proyectos seleccionados figuran sistemas de control de calidad industrial mediante visión artificial y 5G, plataformas para apoyar la interpretación de análisis clínicos, herramientas para adaptar documentación administrativa a formatos accesibles y soluciones de voz inteligente destinadas a mejorar la accesibilidad digital. También destacan iniciativas que combinan IA con IoT, modelización predictiva o gemelos digitales para optimizar procesos productivos y constructivos.

La transformación digital de los entornos industriales está presente en numerosos proyectos. Entre ellos se encuentran sistemas autónomos de inspección de infraestructuras mediante robótica móvil, entornos de aprendizaje basados en gemelos digitales, sistemas inteligentes de gestión de inventarios mediante RFID, plataformas de conectividad para emergencias alimentadas con energías renovables y soluciones avanzadas para digitalizar los procesos de fabricación y control de calidad.

Igualmente, la sostenibilidad "continúa consolidándose como una de las principales líneas de trabajo". Los proyectos seleccionados incluyen el desarrollo de materiales constructivos obtenidos a partir de residuos, bioresinas elaboradas con materias primas renovables, sistemas para compactar y reutilizar residuos industriales, sustratos biodegradables para cultivos hidropónicos y nuevas aplicaciones orientadas al aprovechamiento de subproductos agrícolas y alimentarios. También figuran iniciativas para transformar excedentes agrícolas en nuevos productos alimentarios de valor añadido.

Otra de las tendencias destacadas es la aplicación de tecnología para conocer y proteger el entorno. Los proyectos abarcan desde sistemas de monitorización ambiental y control de la calidad del agua hasta iniciativas de restauración ecológica, seguimiento de la salud del suelo, infraestructuras verdes para la gestión sostenible del agua y plataformas de análisis atmosférico para evaluar impactos ambientales.

Por su parte, los drones siguen ganando protagonismo como herramienta educativa y tecnológica. Entre las iniciativas seleccionadas figuran desarrollos vinculados a la restauración ambiental mediante siembra aérea, dispositivos para facilitar operaciones seguras de despegue y aterrizaje, y sistemas para la captura y análisis de datos ambientales mediante plataformas aéreas instrumentadas.

SALUD, BIENESTAR Y TECNOLOGÍA ASISTENCIAL

La convocatoria incorpora también proyectos orientados al ámbito sanitario y sociosanitario, con iniciativas centradas en el desarrollo de simuladores clínicos, dispositivos para la monitorización de parámetros fisiológicos, investigación aplicada sobre biomarcadores y microbiota intestinal, así como soluciones de ortopedia personalizada fabricadas mediante tecnologías de impresión 3D.

En conjunto, los proyectos seleccionados abarcan un amplio espectro de familias profesionales, con especial protagonismo de Electricidad y Electrónica, Informática y Comunicaciones, Fabricación Mecánica, Agraria, Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Sanidad, reflejando "la creciente conexión entre la Formación Profesional, la innovación tecnológica y los retos de sostenibilidad que afrontan empresas y administraciones".

Entre los 40 proyectos seleccionados destacan once iniciativas desarrolladas en red, que concentran una financiación de 247.200 euros y continúan fortaleciendo la cooperación entre centros educativos para impulsar soluciones compartidas a retos comunes. El conjunto de proyectos cuenta además con la participación de 70 entidades colaboradoras, entre empresas, asociaciones, administraciones y organizaciones sociales.

De hecho, más del diez por ciento de los proyectos seleccionados parte de la necesidad concreta de una empresa. Para su selección, la comisión evaluadora ha valorado especialmente el carácter innovador y aplicable de las propuestas, su capacidad de transferencia, la diversidad de agentes implicados y su impacto social. Asimismo, se ha tenido en cuenta la sostenibilidad a largo plazo de las iniciativas, la calidad de los planes de trabajo y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En este contexto, la directora de CaixaBank Dualiza, Paula San Luis, ha destacado "la importancia creciente adquirida por la convocatoria como herramienta de apoyo a docentes y centros educativos; una importancia que se refleja en que uno de cada diez centros de FP de toda España ha presentado proyectos para participar en la misma". Por su parte, el presidente de FPEmpresa, Luis García, ha subrayado que esta décima edición vuelve a poner de manifiesto "el compromiso de los docentes con una Formación Profesional innovadora, conectada con la realidad de las empresas y capaz de desarrollar soluciones que aportan valor tanto al entorno educativo como a la sociedad".