Cooperación y Solidaridad de Córdoba celebra su Asamblea anual para definir las líneas de trabajo de 2026

Archivo - Imagen de archivo de las banderas en la fachada del Ayuntamiento de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegación de Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba ha celebrado el próximo lunes, 15 de diciembre, una nueva sesión de la Asamblea del Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad Internacional, en la que participarán alrededor de 45 colectivos del tejido asociativo de la ciudad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, se analizará el inicio del proceso de ocupación de los espacios de la Casa de la Solidaridad y se abordarán las líneas de trabajo previstas para el próximo año.

Tras su inauguración, el pasado 11 de noviembre, la Casa de la Solidaridad ya está en funcionamiento y avanza en el proceso de ocupación de sus espacios por parte de asociaciones y entidades cordobesas a comienzos de 2026. El proceso se llevará a cabo con autorizaciones de carácter temporal hasta la aprobación definitiva del reglamento, como se avanzó en la Comisión Permanente celebrada la semana pasada.

Durante la misma reunión, desde Cooperación y Solidaridad se expusieron los avances en la gestión realizados durante 2025, con un balance positivo en la tramitación de subvenciones en las modalidades de Cooperación A y B, Acción Humanitaria y Educación al Desarrollo.

Además, la propia delegación ha adelantado que el ejercicio 2026 contará con un incremento significativo en el apoyo a proyectos humanitarios, que incluirá más convenios dirigidos a entidades locales, la financiación de dos cátedras universitarias mediante la recuperación del convenio con Famsi y la incorporación de un nuevo convenio para la Cátedra Loring Romero con la Universidad de Loyola.

En la asamblea del próximo lunes también se presentará el aumento presupuestario previsto para 2026, destinado a mejorar las condiciones de inclusión y accesibilidad, tanto en las instalaciones de la Casa de la Solidaridad como en el conjunto de los programas de la delegación.

Por su parte, la delegada de Cooperación y Solidaridad, Narci Ruiz, ha destacado que "la puesta en marcha de la Casa de la Solidaridad representa un paso decisivo para fortalecer el trabajo conjunto que realizamos con las entidades del sector". "Es una muestra de nuestro claro compromiso con mejorar, agilizar y apoyar de forma decidida los proyectos que contribuyen a una Córdoba más justa, inclusiva y solidaria", ha señalado.