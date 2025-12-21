La Cooperativa Covirán se suma a la candidatura Granada 2031

La adhesión de la Cooperativa Covirán en la candidatura Granada 2031. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada y Covirán han formalizado este domingo la adhesión de la cooperativa al proyecto de Granada 2031, reforzando así la alianza entre el tejido empresarial granadino y el proyecto, que permitirá impulsar "una candidatura de ciudad sólida, y participativa".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la firma del acuerdo se ha producido por parte de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el presidente de la Cooperativa, José Antonio Benito, y su director general, Esteban Gutiérrez, en un acto "que simboliza el compromiso compartido con el desarrollo cultural, social y económico de la ciudad desde la empresa de Economía Social que representa Covirán".

Además de su adhesión institucional, Covirán se ha comprometido a aumentar la colaboración ya existente con la Administración local a lo largo de 2026, para la consecución de proyectos de carácter cultural y deportivo, alineados con los valores de la candidatura y "con un modelo de ciudad más abierta, activa y cohesionada".

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que "la incorporación de Covirán al proyecto de Capitalidad Europea de la Cultura 2031 es una magnífica noticia para Granada, porque suma a una gran cooperativa profundamente arraigada a nuestro territorio y referente de la economía social en España". Asimismo, ha subrayado que "esta alianza demuestra que la Capitalidad no es solo un proyecto cultural, sino un proyecto de ciudad, en el que empresas comprometidas contribuyen de forma real a mejorar la vida de los granadinos".

Al hilo, la alcaldesa ha valorado la aportación concreta anunciada por la cooperativa, y ha indicado al respecto que "el compromiso de Covirán con iniciativas culturales y deportivas en 2026 refuerza nuestra candidatura y deja un legado tangible en forma de espacios y oportunidades para la ciudadanía".

En este sentido, el presidente de Covirán, José Antonio Benito, ha asegurado que "Covirán, que pronto celebrará 65 años de historia, nació en Granada fruto de la cooperación y de la suma de esfuerzos por un bien común", y ha señalado que actualmente, "con ese mismo espíritu fundacional, nos adherimos con orgullo a la candidatura de Granada para ser Capital Europea de la Cultura en 2031".

"Es un honor apoyar a nuestra ciudad en un proyecto que refleja la esencia de sus gentes, su tradición, su historia y su manera de entender la vida", ha precisado Benito, al tiempo que ha afirmado que están "convencidos" de que esta candidatura será "un éxito compartido que reforzará la identidad cultural de Granada y proyectará su riqueza más allá de esta tierra".

En suma, ha expresado que su compañía quiere ser "parte activa de este camino, sumando desde el modelo cooperativo a la construcción de una Granada que se reconoce en su cultura, en su emprendimiento y que se abre al futuro con ilusión y compromiso".

En contexto, Covirán es "una de las grandes referencias del sector de la distribución alimentaria y de la economía social en España", y cuenta con más de 2.472 supermercados en la península ibérica, lo que la sitúa como la primera empresa de distribución alimentaria del mercado ibérico por número de establecimientos, con un total de 2.166 socios. Su modelo cooperativo y "su fuerte implantación territorial" la convierten en un aliado estratégico para un proyecto "que apuesta por la cultura como motor de cohesión, identidad y desarrollo".

Con esta adhesión, el Consistorio de Granada continúa sumando "apoyos clave" para consolidar una candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 basada en la colaboración público-privada, la participación ciudadana y "la generación de un legado duradero para Granada".