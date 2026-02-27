Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía urge a que las ayudas por el temporal lleguen "de la mejor manera posible"

Reunión de Cooperativas Agro-alimentarias con la europarlamentaria del PP Carmen Crespo. - COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía se ha reunido este viernes con la eurodiputada del Partido Popular Carmen Crespo en un desayuno de trabajo en el que se han abordado asuntos de interés para el sector, como las ayudas europeas que se destinarán a paliar los graves daños causados en explotaciones, instalaciones e infraestructuras rurales por el tren de borrascas que han azotado Andalucía.

Este encuentro se suma a las sesiones de trabajo mantenidas en Bruselas entre eurodiputados españoles y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, para que las particularidades agrícolas del campo andaluz y de quiénes viven de él --agricultores y ganaderos profesionales-- sean tenidas en cuenta en las políticas comunitarias, tal como ha recogido la entidad en una nota de prensa.

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Fulgencio Torres, ha insistido en la necesidad de que Europa active todas las posibles vías de ayudas cuanto antes, para que "lleguen al sector de la mejor manera posible", porque Andalucía "es una potencia agroalimentaria y no nos podemos permitir perder ni a uno sólo de nuestros productores por los daños del temporal".

No en vano, ha añadido el presidente, "somos la despensa de Europa y tenemos que seguir alimentando a los ciudadanos europeos y al mundo, para lo que tenemos que recuperar nuestra actividad de manera urgente". Tras las primeras estimaciones de daños en el campo andaluz, y a la espera de que terminen las peritaciones, se baraja una cifra de 3.500 millones de euros en pérdidas. A este respecto, la eurodiputada del PP Carmen Crespo ha señalado que, tras los contactos mantenidos con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Rafal Fitto, se han abierto tres vías de auxilio financiero.

Por un lado, la reserva de crisis. Se trata de un instrumento de la PAC que cuenta actualmente con una capacidad de 450 millones de euros, si bien, el nuevo marco financiero prevé su expansión por encima de los 6.000 millones. "Desde una perspectiva política y técnica, el precedente de Valencia --que recibió 154 millones-- se establece como el baremo mínimo de negociación para que se exija la máxima asignación de recursos para Andalucía", ha señalado la europarlamentaria.

Por otro lado, ha señalado al Fondo de Solidaridad. A este respecto, Crespo ha insistido en que Andalucía requiere "de una tramitación ágil para evitar que el retraso en la presentación de datos por parte del Estado demore la llegada de la liquidez necesaria al sector" y ha pedido al Ministerio que "actúe con celeridad administrativa en la elaboración del expediente". En este caso, la eurodiputada ha puesto como ejemplo la solicitud de Valencia: 900 millones de euros con un anticipo de 100 millones.

Por último, como vía para que lleguen fondos a la comunidad que puedan ayudar a la recuperación de la actividad productiva tras el temporal, Carmen Crespo ha hablado del Programa Restore, una línea que, aunque no hay cuantía económica cerrada y está pendiente de aprobación, lo ha definido como un mecanismo "crítico" para la reprogramación de fondos FEDER, permitiendo financiar infraestructuras esenciales como caminos rurales y carreteras que han quedado devastadas.

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha demandado una coordinación entre las administraciones para que estas vías financieras se activen cuanto antes. Además, ha solicitado que las ayudas europeas sufraguen también inversiones en infraestructuras hídricas. A este respecto, el presidente de la entidad, Fulgencio Torres, ha comentado que "el agua sigue siendo una prioridad absoluta para la competitividad del sector. Aunque ahora, tras el temporal, pensemos que el agua nos sobra, lo cierto es que seguimos sin contar con suficientes infraestructuras hídricas para almacenar las lluvias, lo que nos expone a futuras épocas de escasez. Ya no llueve igual que antes, lo hace de manera distinta. Y tenemos que estar preparados haciendo inversiones", ha recalcado.

En la reunión, además, se han puesto sobre la mesa otros asuntos, como las ayudas de la nueva PAC post 2027 para el campo andaluz y el nuevo marco financiero plurianual. En este sentido, Carmen Crespo ha señalado que en el contexto del objetivo rural adicional (dotado con 48.000 millones de euros, de los cuales 5.000 millones corresponden a España), "resulta inaceptable que el regadío no figure explícitamente", añadiendo que exigirá que el regadío aparezca en los reglamentos.

Por otra parte, en cuanto a las intervenciones sectoriales, ha subrayado que es fundamental garantizar que las ayudas lleguen a las Organizaciones de Productores (OP). "No basta con apoyar al agricultor individual; se debe invertir en las estructuras comerciales y de innovación de las cooperativas", ha enfatizado. Para terminar, se ha referido a que la protección del modelo productivo andaluz exige una reforma radical de la gobernanza en fronteras para evitar la competencia desleal de terceros países.

En este sentido, ha anunciado como compromisos del comisario europeo de Sanidad y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi, el incremento del 50% en el número de auditores para inspecciones en campo, así como la formación y despliegue de 350 funcionarios adicionales especializados en materia agroalimentaria para toda la Unión Europea. Por último, Crespo ha señalado que el Partido Popular Europeo propone la creación de un 'Frontex Agroalimentario', cuyo objetivo es "garantizar que cada producto que cruce la frontera cumpla estrictamente con los estándares que se exigen a nuestros productores".