Cooperativas Agroalimentarias pone el foco para 2026 en la necesidad de "inversiones en infraestructuras"

Imagen de archivo de campos de olivos en las sierras andaluzas. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, Jaime Martínez, ha señalado que el año 2025 "se ha caracterizado, una vez más, por no dar soluciones a tres retos fundamentales" para el sector agrario andaluz, entre los que ha citado el agua, la mano de obra y la futura reforma de la Política Agraria Común (PAC). Según ha explicado a Europa Press haciendo balance del año, el primero de estos retos sigue siendo la "falta de un recurso tan importante como es el agua", una carencia estructural que continúa condicionando el desarrollo del campo andaluz.

Martínez ha reconocido que, en 2025, "prácticamente el 100% de los cultivos han podido llevarse a término", gracias a que las lluvias registradas en Andalucía han sido suficientes para su correcto desarrollo. No obstante, ha advertido de que esta circunstancia no debe ocultar los problemas de fondo, ya que el sector sigue demandando "inversiones en infraestructuras" y una planificación a largo plazo que garantice el recurso hídrico.

En este sentido, ha reclamado "una ley que ampare un plan estratégico del agua a nivel nacional", así como continuar trabajando con las confederaciones hidrográficas para avanzar en su modernización y en una mejora de la gestión.

El segundo gran reto que, según ha indicado, se repite año tras año es la falta de mano de obra, especialmente en las campañas de recolección. "Seguimos demandando mano de obra para la recolección de los cultivos", ha afirmado el director general de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, que ha alertado de las dificultades existentes para cubrir estas necesidades.

Martínez ha señalado que uno de los principales problemas se encuentra en la contratación de trabajadores extranjeros, debido a la "ingente cantidad de papeles" necesarios para poder traer mano de obra procedente de terceros países. En cualquier caso, ha subrayado la necesidad de seguir trabajando con la Administración para "valorizar una actividad que genere empleo de calidad e importante", y que resulta clave para el mantenimiento del medio rural.

El tercer factor que ha situado como prioritario es la reforma de la PAC a partir de 2027, un proceso que, según ha reconocido, ha generado una profunda preocupación en el sector. "El planteamiento de la Comisión Europea ha sido como un jarro de agua fría", ha asegurado, en referencia a una propuesta que contempla una "bolsa única" de ayudas y una reducción presupuestaria del 22%.

Desde Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, ha dejado claro que "nos negamos a ese recorte" y, especialmente, a la renacionalización de las ayudas. Según ha advertido, este modelo implicaría que los agricultores y ganaderos andaluces "no solo compitan con terceros países, sino también con los países de la Unión Europea", en función de las políticas que aplique cada Estado miembro.

Al analizar la evolución de los distintos cultivos, Martínez ha señalado que el sector más perjudicado en 2025 ha sido el ganadero. En concreto, ha atribuido esta situación a los efectos de enfermedades como la peste porcina africana y, con anterioridad, la lengua azul, que han tenido un impacto significativo sobre las explotaciones.

Por ello, ha defendido la necesidad de una reestructuración "de un sector tan importante y tan necesario para Andalucía", y ha pedido a las administraciones que actúen "con valentía" para garantizar su viabilidad. "Esperamos de la Administración planteamientos valientes para que nuestros ganaderos puedan seguir subsistiendo en el futuro", ha concluido el director general.

LAS PESQUERAS SE MANTIENEN

Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), José María Gallart, ha valorado positivamente el año 2025 en declaraciones a Europa Press, y ha asegurado que "las pesqueras se han mantenido y los precios en el mercado también han sido estables", circunstancia que ha propiciado que se mantengan los resultados a finales de curso por parte de las empresas y de los marineros.

En comparación con los datos registrados en 2024, el presidente de Faape ha apuntado que, según la especie, el rendimiento económico "ha sido satisfactorio", aunque ha matizado que en otras se han quedado "un poquito cortos". En este sentido, Gallart ha considerado que 2025 ha sido "un año de luces y sombras", que espera que mejore "con los acuerdos que ha habido en el Consejo de Ministros".

En cuanto al Golfo de Cádiz, ha precisado que "el tema del cerco ha sido complicado" a causa de los recortes que, en un principio, "hubo de boquerón" y el cierre que "hubo estacionado también a la pesca de la sardina". Asimismo, Gallart ha valorado como "satisfactorio" el año del arrastre.