Coordinadora de ONGD comparece en el Parlamento para valorar los presupuestos y critica los recortes de la Junta

SEVILLA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de las organizaciones socias de la Coordinadora Andaluza de ONGD (Caongd), Zaira Mesa Reyes, y la vicepresidenta I, Patricia Sánchez González, han comparecido este lunes ante la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento de Andalucía.

Su intervención se encuadra en la ronda de comparecencias de los agentes sociales en la fase de tramitación de la Ley de Presupuestos de la comunidad para 2024. Este ha sido el contenido de su exposición:

En una nota de prensa, la Coordinadora ha señalado que el día que se presentaba el borrador de la Ley de Presupuestos, el ejército israelí asesinaba en Gaza a la responsable de violencia de género de una de sus entidades, y también a parte de su familia. Coordinaba un proyecto con financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, según explica.

Por lo que, ha continuado, la coincidencia de ambas noticias ponía nombre y rostro a la "desazón que nos supone tener que interrumpir procesos de desarrollo que llevamos años trabajando en colaboración con organizaciones y comunidades de otros países en un momento muy complicado para las ONGD".

Asimismo, ha puesto en valor el esfuerzo realizado en condiciones adversas, como la pandemia o recientemente también tras el terremoto de Marruecos, por tanto, "no estamos usando gratuitamente el lema con el que valoramos ese mismo día los presupuestos: 'Las ONGD andaluzas ponemos el cuerpo; la Junta, los recortes'.

La coordinadora ha recordad que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) andaluza llegó a ser de "casi" cien millones de euros en 2009, "con un presupuesto que apenas alcanzaba el 50% del que tendrá la comunidad el próximo año". Entonces nos situábamos en un porcentaje cercano al 0,4%.

En cambio, la previsión para 2024 "deja la política pública de cooperación para el desarrollo en Andalucía en un insignificante 0,04%, con un retroceso del 10% respecto a 2023. Porcentualmente, en 15 años hemos perdido el 90% del peso de esta política pública", ha lamentado.

En este escenario, además, parece que a la Junta "le sobran" las ONG de desarrollo, o "nos quiere hacer desaparecer" de Andalucía por la vía de la "agonía", y es que, la convocatoria de ayudas a ONGD para 2024 sufre un descenso aún mayor que el recorte global a la Aacid; tendría 2,6 millones menos que este año (un retroceso de casi el 18%), cuando "somos las que implementamos gran parte de la acción exterior de la Junta de Andalucía".

Hace un mes, ha contado la ONGD, se presentaba a nivel estatal el Informe sobre Ayuda Oficial al Desarrollo descentralizada 2023. Se trata de un análisis que "le saca los colores" a la Junta, en el que se dice que "está tirando por tierra ese buen hacer año tras año, así como los insumos generados de la inversión en esta política pública del pueblo andaluz".

La inversión de 2023 supone que Andalucía destinó a AOD 2,90 euros por habitante, "poco más de un café, muy por debajo de la media estatal de 8,42 euros y a gran distancia de los 27 euros de Navarra y los más de 23 de Euskadi", sin embargo, critica la Coordinadora, a la Junta de Andalucía parece "no darle vergüenza en absoluto" esta comparación.

La cooperación internacional es una política pública determinante en un contexto mundial de múltiples y complejas crisis. Responde directamente a las necesidades de las comunidades apoyadas por las ONG y está desvinculada de intereses económicos o geoestratégicos. El retroceso acumulado en Andalucía a lo largo de seis presupuestos del Gobierno de la Junta de Andalucía, conlleva graves consecuencias sobre la vida de miles de personas.

Por todo ello, el presente recorte anunciado en el proyecto de Ley de Presupuestos 2024 se desmarca además de los compromisos que señala la nueva Ley de Cooperación estatal, aprobada en febrero de este año, que por primera vez marca una senda "clara e inexcusable" para que los fondos destinados a la cooperación internacional al desarrollo, alcancen el histórico --y nunca cumplido-- 0,7% de nuestra Renta Nacional Bruta antes de 2030.

Para el Gobierno de la Junta de Andalucía, que con su mayoría aprobará este presupuesto, también son "papel mojado" el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Ley de Cooperación Andaluza o su Plan Director de la Cooperación.

El actual PACODE, a punto de cerrar su vigencia, no ha cumplido en ninguno de los años del periodo 2020-2023 su aspiración económica para la AOD: que crezca al menos en el mismo porcentaje en que lo hacen los presupuestos de la comunidad. En 2024 el presupuesto de la comunidad, al que de forma grandilocuente se vuelve a nombrar como el más elevado de la historia, crece un 2,5% respecto a este año.

A este Gobierno autonómico "no le importan" los derechos humanos ni la justicia social fuera de nuestras fronteras, ni la que se desarrolla en la propia comunidad autónoma. "Que no nos vendan otra idea. Hemos escuchado excusas de todos los colores, algunas verdaderamente peregrinas, para borrar del mapa la cooperación internacional andaluza", ha espetado.

Esta comunidad está siendo "la punta de lanza a la hora de destrozar" una seña de identidad de esta política en España: la cooperación descentralizada, la que ejercen el resto de administraciones más allá de la estatal.

Por último, desde la Coordinadora han manifestado que aún se puede "enderezar el rumbo", a través de la interposición de enmiendas, totales o parciales, que atajen esta nueva bajada de "nuestro presupuesto". La reedición del Gobierno de España pone sobre la mesa avanzar no sólo en el eterno camino del 0'7%, ya con horizonte definido por ley, sino también en renovar todas las estrategias y herramientas que necesita una cooperación internacional a la altura de los tiempos que vivimos: más feminista, más ecologista, con un enfoque basado en los derechos humanos.

"No dejen a Andalucía en el vagón de cola también en esto; no nos señalen como ejemplo de insolidaridad, porque este pueblo ha demostrado durante muchos siglos que no lo es. Por todo esto, reclamamos como seña de identidad y pertenencia, para la cooperación internacional al desarrollo, nuestro lema: Andalucía por sí, para España y la Humanidad", ha concluido.