La coordinadora regional de unidad de mama pide "tranquilidad" a las pacientes: "Las pruebas no se borran ni modifican"

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de unidad de mama hospitalaria dentro del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Mercedes Acebal, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a las pacientes del programa de cribado del cáncer de mama. "Es imposible borrar o modificar" la imagen de una prueba diagnóstica (...). Estén tranquilas, están en buenas manos y con todas las garantías. El cribado en Andalucía es muy garantista".

En declaraciones a los medios, Acebal ha salido así al paso de la polvareda que ha levantado la imagen mostrada por la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, en el pleno de este pasado jueves. En su intervención en el Parlamento, Nieto mostró una mamografía en la que se señalaba una posible lesión y la firma del radiólogo que la informó; en la segunda imagen, rescatada por la paciente una vez solventada la caída de las plataformas digitales en las que se guardan dichas imágenes, ya no se ve ni la lesión ni la firma del profesional.

La coordinadora regional de unidad de mama ha explicado que el cribado de mama en Andalucía supone la realización de cuatro proyecciones --imágenes--, dos por cada mama. Es posible, ha afirmado, que en una proyección se haga una marca y en otra, no. Ha remarcado que el cribado andaluz se realiza siguiendo el método de "doble lectura independiente no consensuada", lo que significa que los dos radiólogos que informan "no se ponen de acuerdo" para evitar el "sesgo de influencia".

"Por un caso no pondría en duda el cribado y, además, los radiólogos son profesionales que revisan las mamografías y que, cada día, ponen sus conocimientos en este programa de cribado", ha detallado Mercedes Acebal. "Desde el punto de vista clínico, los profesionales no pueden hacer cambios ni modificaciones. Pueden consultar, pero no modificar. Además, hay una trazabilidad de las personas que consultan esas historias", ha apostillado.

Por su parte, Luis Santiago Sánchez, responsable de Infraestructuras Digitales del SAS, ha confirmado que desde el punto de vista técnico "no es posible" tampoco la modificación de las imágenes que conforman la historia clínica de los pacientes porque "nuestra responsabilidad es cumplir con la Ley de Protección de Datos. No hay forma".

Sánchez ha remarcado que el "problema" en clic salud fue fruto de un "efecto llamada" que hizo que de las hasta quince consultas a la hora se pasara a las cerca de 500. "Hemos aprendido y aumentado la capacidad" del sistema, ha anunciado el responsable de Infraestructuras Digitales del SAS, que ha reconocido que en los últimos seis años "nunca ha habido una avalancha así". "Un error no es que se esté haciendo algo raro", ha concluido.