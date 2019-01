La Copa Covap forma a sus niños participantes en el acoso escolar para saber "cómo identificarlo y denunciarlo"

Publicado 30/01/2019 18:26:10 CET

SEVILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Copa Covap ha adquirido en la edición que desarrolla actualmente el "compromiso fundamental" de "luchar contra la violencia y todas las manifestaciones de acoso", para lo cual una psicóloga profesional imparte charlas paralelas al evento deportivo de esta iniciativa que también es educativa, dirigidas a los niños y niñas participantes --de diez y once años de edad--, "sobre qué es el 'bullying', cómo identificarlo y denunciarlo".

Así lo ha indicado el director Comercial de la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (Covap), Rafael Guerrero, al hilo de la celebración, este 30 de enero, del Día Mundial de la Paz y la No Violencia, y a propósito concretamente del acoso escolar, respecto a lo que ha señalado que "las normas de convivencia establecidas en casa, la escuela, el deporte y en todos aquellos contextos en los que los niños se interrelacionan también han de ser tenidas en cuenta, puesto que juegan un papel relevante en la educación de los más pequeños".

Al hilo de esta jornada por la no violencia, desde la Copa Covap han subrayado este miércoles en un comunicado que uno de cada cuatro niños españoles entre siete y 14 años tiene "riesgo moderado o grave" de sufrir acoso escolar, según una muestra representativa de 8.560 menores con los que trabajan expertos de diferentes áreas de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (Aepae) para identificar casos de 'bullying' y conductas de abuso gracias a un test que establece hasta tres niveles de riesgo, que son 'leve', 'moderado' y 'grave'.

Esta cifra de víctimas podría ser aún mayor porque "gran parte de los niños que sufren acoso no lo denuncian por miedo, mientras que los compañeros que son testigos de este tipo de situaciones no lo hacen porque temen las consecuencias o lo ven como algo común, es decir, se normaliza la violencia y se asume que hay que pegar a alguien", según explica Miguel del Nogal, psicólogo de la Aepae, que asegura además que las estadísticas gubernamentales están incompletas debido a que "solo registran el número de denuncias y protocolos abiertos".

La exposición prolongada a la violencia por parte de los más pequeños genera "un fenómeno de tolerancia que hace que se insensibilicen", un hecho que se suma a "las medidas reeducativas erráticas, que no suelen ir en la dirección correcta", según añade del Nogal, que aboga por un sistema de prevención e intervención adaptado a cada forma de acoso y que proporcione "herramientas útiles para la víctima".

En este sentido, la Aepae y la Copa Covap destacan "la importancia de fomentar en la infancia el respeto, la honestidad, la amistad y el trabajo cooperativo para evitar casos de discriminación o violencia entre niños, además de trabajar el empoderamiento de aquellos que sufren abusos para que recuperen la confianza y la autoestima, y superen la situación con asertividad".

Desde la Copa Covap explican que, según un estudio de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (México), enseñar estos valores en edades tempranas ayuda a desaprender la violencia y a construir sociedades mejores.

Además, el informe 'School violence and bullying: Global status and trends, drivers and consequences', un breve estudio publicado por la Unesco en 2018, señala que la violencia y el 'bullying' se han generalizado en numerosas escuelas a nivel global, siendo el acoso físico y sexual los más comunes, dirigidos principalmente hacia niños y jóvenes, así como revela además que un tercio de los adolescentes alrededor del mundo ha sido objeto de acoso.

La Aepae destaca la "reiteración" como factor diferencial entre un conflicto puntual y el acoso escolar, y considera 'bullying' cualquier tipo de maltrato verbal, psicológico o físico que "se produce tres o más veces, por lo que deja de ser casual y comienza a ser reiterado y sistemático". De esta manera, según agregan desde la Copa Covap, el acoso escolar "depende de la frecuencia y de la intensidad de las conductas de abuso", y el estado de "victimización" es "indispensable para que haya acoso".