La Copa Covap iniciará en enero su 13ª edición con un nuevo formato de baloncesto 3x3 y con Jesús Navas como embajador

CÓRDOBA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Copa Covap arrancará este próximo mes de enero su 13ª edición "con la mirada puesta en seguir fomentando hábitos de vida saludables entre la población andaluza a lo largo de 2026", así como con la incorporación de la modalidad del baloncesto 3x3 y con el futbolista ya retirado Jesús Navas como embajador.

Así se detalla en una nota de prensa difundida este jueves sobre esta iniciativa educativa y deportiva impulsada por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (Covap), creada en el año 2013 y que volverá a recorrer a partir de enero las ocho provincias andaluzas para "sensibilizar en valores sobre alimentación equilibrada y práctica deportiva a cerca de 4.000 niños de entre diez y once años, así como a sus familias, a través de actividades, charlas y encuentros de fútbol y baloncesto".

La principal novedad de esta edición es la incorporación del baloncesto 3x3, una modalidad "ágil" que se disputa en media cancha con dos equipos de tres jugadores y un solo aro, según se destaca en el comunicado de la organización de esta actividad.

Los partidos de esta modalidad de baloncesto duran siete minutos, o hasta alcanzar 21 puntos, y en caso de empate se decide por tiros libres. La Copa Covap ha sumado esta nueva categoría "tras su creciente auge internacional, deporte olímpico desde Tokio 2020 y cuyo éxito quedó patente con la medalla de plata de la selección española femenina en París 2024".

JESÚS NAVAS, EMBAJADOR DEL PROYECTO

Otro de los elementos destacados de esta nueva edición es la incorporación de Jesús Navas como embajador del proyecto, "una figura de referencia en el deporte nacional que simboliza los valores de humildad y compromiso que promueve la iniciativa", según destacan desde la organización de la Copa Covap.

El excapitán de la Selección Española y del Sevilla FC será la nueva imagen para "animar a los más jóvenes a adoptar hábitos de vida saludables, disfrutar del deporte como herramienta de aprendizaje y fomentar el compañerismo dentro y fuera del campo".

La 13ª Copa Covap, "con el objetivo de reforzar su labor educativa", contará con la colaboración de seis entidades aliadas que "contribuirán a difundir sus mensajes saludables", y que son, en concreto, el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, la asociación 5 al Día, la Federación Española de Psicología del Deporte (FEPD), el Colegio de Ópticos-Optometristas de Andalucía, el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía y la iniciativa Pantallas Amigas.

Esta labor de la Copa Covap se ve además "reforzada" con el apoyo de la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB) y la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), entidades que "respaldan sus valores educativos".

La idea central de esta edición vuelve a girar "en torno a la importancia de adquirir hábitos saludables que ayuden a niños y niñas a descubrir sus propios 'superpoderes'".

Mediante una alimentación equilibrada, la práctica deportiva y el bienestar emocional, la Copa Covap "demuestra cómo cada gesto cotidiano fortalece cuerpo y mente y prepara a las nuevas generaciones para un futuro más saludable", explican desde la organización, desde donde añaden que estos hábitos impulsan ocho valores y capacidades --fuerza, resistencia, energía, control, conexión, seguridad, conocimiento y salud--, "pilares esenciales para crecer de forma sana y convertirse en adultos conscientes".

CALENDARIO DE LA COPA COVAP EN 2026

El calendario de la 13ª Copa COVAP recorrerá las ocho provincias andaluzas en los tres primeros meses de 2026, y arrancará el 11 de enero en Huétor Tájar (Granada), para continuar los días 18 y 25 de enero en Mijas (Málaga) y Martos (Jaén).

El 1 de febrero se celebrará en Conil de la Frontera (Cádiz), y los días 8 y 15 en La Palma del Condado (Huelva) y Huércal de Almería. El 8 de marzo visitará Palma del Río (Córdoba), y el día 22 San Juan de Aznalfarache (Sevilla). La final será entre los días 11 y 12 de abril en una localidad por confirmar.

Cada sede provincial albergará a 48 equipos, divididos en cinco categorías; en concreto, 16 de fútbol, cuatro de baloncesto femenino, cuatro de baloncesto masculino, 12 de baloncesto 3x3 femenino y 12 de baloncesto 3x3 masculino.

Los campeones y subcampeones obtendrán como premio la oportunidad de disfrutar de un campus de verano durante una semana, "potenciando valores educativos mediante convivencia y ejercicio físico".

'CHALLENGES' PARA LA INSCRIPCIÓN

Otra novedad de esta edición es el método de inscripción, ya que los equipos deberán superar uno de los tres "divertidos" 'challenges' propuestos y enviarlo en vídeo.

El objetivo de cada reto es poner a prueba la destreza individual y sincronización colectiva, "combinando trabajo colaborativo y compañerismo, valores esenciales que promueve la Copa Covap". Este vídeo se debe adjuntar en el formulario de inscripción disponible en https://copacovap.es/participa-ahora/.

La campaña educativa de la Copa Covap "vuelve a situarse en el centro del proyecto" con una propuesta que analizará "cómo afecta el uso de pantallas a los niños y niñas, promoviendo una reflexión positiva".

En cada una de las ocho sedes, un equipo de nutricionistas ofrecerá a las familias la charla 'Familias digitales, hábitos saludables', "aportando una visión práctica sobre cómo gestionar el tiempo frente a dispositivos electrónicos". Al mismo tiempo, psicólogos especializados trabajarán con los participantes en la sesión 'Descubriendo tu superpoder digital', fomentando un uso responsable de la tecnología.

Además, en cada sede estará presente el espacio 'Muévete con Covap', un área diseñada para "fomentar la actividad física y la convivencia familiar con juegos y actividades recreativas a lo largo de toda la jornada".