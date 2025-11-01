Córdoba acoge el Congreso Nacional de Artes Escénicas, para abrir el camino hacia "un nuevo concepto del emprendimiento"

CÓRDOBA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Profesional de Música Músico Ziryab de Córdoba acoge y organiza, entre el 6 y el 7 de noviembre y con el apoyo de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, el II Congreso Nacional de Emprendimiento en las Artes Escénicas, con el que, bajo el lema de 'Innovación, Creatividad y Sostenibilidad', se busca "iniciar el camino hacia un nuevo concepto del emprendimiento, teniendo como base las artes escénicas y las grandes posibilidades que estas tienen en este momento".

A este respecto y según la información facilitada a Europa Press por el conservatorio cordobés, "las salidas profesionales en las enseñanzas artísticas en nuestro país se fundamentan principalmente en la docencia o en la participación activa en compañías u orquestas profesionales", cuando lo cierto es que "pueden abrirse infinidad de posibilidades muy atractivas y motivadoras, que, debido a los pequeños obstáculos del camino, no son fácilmente reconocibles, y que requieren de una visión amplia y una capacidad de sacrificio igual o superior a la necesaria para adquirir los conocimientos inherentes a las enseñanzas artísticas".

Así, "en el momento actual, en el que el acceso a la información nunca ha sido tan fácil y posible, en el que la evolución de las diferentes tecnologías se produce de manera exponencial, y en el que la sociedad evoluciona hacia nuevos paradigmas culturales, las oportunidades se multiplican exponencialmente, se abren caminos antes difusos y, sobre todo, se vislumbran nuevos horizontes en la formación y las salidas profesionales en el mundo de las artes escénicas".

En el Conservatorio Profesional de Música Músico Ziryab de Córdoba creen "firmemente en estos nuevos horizontes aún por descubrir" a través del "fomento del emprendimiento, tan necesario en nuestro país, apostando firmemente por la inclusión de los futuros profesionales de las artes en un entorno colaborativo y exclusivo, en el que poder reconocer, asimilar y participar de manera activa de esta nueva visión del emprendimiento en las artes escénicas".

Por eso, el pasado curso el Conservatorio celebró las primeras Jornadas de Emprendimiento en las Enseñanzas Artísticas, "con las que marcamos un hito dentro del emprendimiento, siendo punto de partida para abrir un nuevo camino en la innovación, creatividad y sostenibilidad informando y formando a un colectivo que debe conocer, reconocer e identificarse con este nuevo universo".

Por tanto y ahora con el II Congreso Nacional de Emprendimiento en las Artes Escénicas y bajo el lema de 'Innovación, Creatividad y Sostenibilidad', quieren "iniciar el camino hacia un nuevo concepto del emprendimiento, teniendo como base las artes escénicas y las grandes posibilidades que estas tienen en este momento".

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

En consecuencia, la realización de este congreso "se fundamenta en la necesidad imperiosa de fortalecer el emprendimiento en las artes escénicas, un sector que se caracteriza por su dinamismo, pero también por su vulnerabilidad económica".

Así, "en un contexto global donde las industrias culturales y creativas se ven desafiadas por cambios tecnológicos, económicos y sociales, el fomento del emprendimiento se presenta como una estrategia esencial para asegurar la viabilidad y la relevancia de las artes escénicas".

Con todo ello, el congreso se ha fijado como objetivos "fomentar el espíritu emprendedor en el sector de las artes escénicas; promover la innovación, la creatividad en la producción artística y la gestión cultural; ofrecer herramientas y recursos para el desarrollo empresarial de profesionales del ámbito escénico; facilitar el 'networking' y la colaboración entre artistas, gestores culturales, inversores y otros actores del sector", e "impulsar la sostenibilidad económica y social de las organizaciones y proyectos artísticos".

FIGURAS RELEVANTES

Esto no sería posible sin la experiencia de figuras relevantes de las diferentes disciplinas de las artes escénicas, es decir, "artistas que en su experiencia saben lo que implica trabajar para abrir un camino que depende única y exclusivamente de cada uno".

Por eso, el congreso reunirá a artistas, emprendedores, académicos, gestores culturales y otros actores clave del sector, con el objetivo de compartir conocimientos, experiencias y estrategias innovadoras. Se tratarán aspectos esenciales del emprendimiento en las artes escénicas, enfocándose en cómo la innovación y la creatividad pueden ser catalizadores de proyectos sostenibles que respondan a las demandas contemporáneas del público y del mercado cultural. Además, se analizarán las mejores prácticas para integrar la sostenibilidad en las producciones artísticas, asegurando así un futuro viable para el sector.

Para ello habrá conferencias y mesas redondas con especialistas de las diferentes disciplinas. En 'Música' se contará con Spanish Brass, quinteto de metal fundado en 1989 en el seno de la Joven Orquesta Nacional de España, y con Chico Pérez, que es, por derecho propio, uno de los pianistas y compositores más reconocidos en nuestro país.

En 'Teatro' el protagonismo será para Susana Córdoba, actriz española conocida en la televisión principalmente por su papel en diversas series de gran repercusión como 'El Príncipe' y 'El ministerio del tiempo', y en 'Danza' se contará con Olga Pericet, bailaora, bailarina y coreógrafa de flamenco y danza española, y una de las figuras más renovadoras de la escena flamenca actual.

Por último, en el ámbito de 'Marca personal' intervendrá Sandra Romero, licenciada en periodismo, máster en oratoria y especializada en comunicación digital y redes sociales, que trabaja con programas de transformación digital para empresas, empleabilidad y emprendimiento con entidades publicas y privadas de toda España.