Córdoba acoge desde diciembre a abril la primera exposición del mundo sobre infancia y adolescencia en el antiguo Egipto

La exposición 'El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto'. - EL DESPERTAR A LA VIDA EN EGIPTO

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Córdoba capital acogerá del 4 de diciembre al 5 de abril de 2026 la exposición 'El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto', con una inauguración oficial el 3 de diciembre, siendo la primera muestra del mundo sobre dicho ámbito, que se desarrollará con unas 200 piezas de hace 3.000 y 5.000 años, procedentes de museos europeos, instituciones y colecciones privadas, en la Sala Vimcorsa y la Sala Orive --en dicho equipamiento con una experiencia visual inmersiva--, todo ello con entrada gratuita, con la previsión de superar las 350.000 visitas de 'Cambio de era. Córdoba y el Mediterráneo cristiano'.

Los detalles de la exposición ('https://eldespertaralavidaenegipto.com/') los han facilitado este lunes en rueda de prensa el alcalde, José María Bellido, junto a la teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás; la directora general de la empresa Eulen Art, Felicia Galindo, y las comisarias de la cita, Isabel Olbés, Esther Pons y Maite Mascort. El Ayuntamiento aporta 1,2 millones de euros.

Al respecto, el regidor ha valorado que se trata de "una exposición inédita, rigurosa y emocionante, que situará a Córdoba en el foco cultural del Mediterráneo", al tiempo que "va a ser un acontecimiento único, con piezas que nunca antes se han visto en España", de manera que va a ser "uno de los principales hitos culturales del año", ha remarcado la edil de Cultura.

En la presentación previa hace unos meses, ya comentó Bellido que "la mayoría de textos, representaciones pictóricas y relieves de tumbas y templos que han llegado hasta nosotros hacen referencia a los adultos, donde hay más material de trabajo, tanto a hombres como a mujeres, pero no a los infantes y adolescentes".

Por ello, "esta cita tiene una enorme importancia, un peso y un atractivo indiscutible, artístico, pero también histórico, que va a despertar un enorme interés de mucho público en Córdoba y también de personas que van a venir de fuera a visitarla".

En concreto, la empresa Eulen Art, "experta en el diseño, producción y montaje de exposiciones de gran nivel, ya colaboró con el Consistorio en la exposición sobre el Mediterráneo cristiano", y en este caso "se van a exponer piezas de gran singularidad", de las que "muchas de ellas ni siquiera han sido expuestas, ni se han visto en sus lugares de origen, porque son fondos que hasta ahora no han sido motivo de exposición", de ahí que subrayara "la excepcionalidad de esta exposición y lo importante que va a ser la proyección de Córdoba como ciudad que sigue apostando por la cultura, en este caso por el arte, con grandes exposiciones".

PROCEDENCIA DE LAS PIEZAS

Respecto a las piezas que se expondrán, proceden del British Museum de Londres, el Louvre de París, el Museo Egipcio de Berlín, el Museo Real de Arte e Historia de Bruselas, el Museo Nacional de Arqueología de Lisboa, el de Atenas, el Museo de Arte e Historia de Ginebra, el Museo Arqueológico de Estocolmo y pinacotecas de Budapest, Turín, Hannover y Cambridge, junto a los museos españoles, a cuya cabecera se sitúa el Museo Arqueológico Nacional --donde desempeñan su trabajo las dos comisarias de la exposición-- y pinacotecas de Barcelona, Alicante y Huesca, entre otros espacios, así como el Museo Arqueológico de Córdoba.

Por su parte, la directora nacional de la empresa Eulen Art agradeció "la implicación del Ayuntamiento en esta fuerte apuesta por la cultura, por hacer posible iniciativas de este calado" con "un retorno fantástico para la ciudad", al tiempo que detalló que "la propuesta para Córdoba tiene su origen en la investigación realizada en 'Hijas del Nilo' en el año 2022, un proyecto también propio que se hizo en Madrid para celebrar los 60 años del grupo Eulen, y se abordaron aspectos de la infancia y la adolescencia, pero de una manera transversal, puesto que versaba alrededor de la mujer".

Al hilo, Galindo precisó que "el tema de la infancia y la juventud es la primera vez que se trata a nivel mundial", de forma que "es un hito para una ciudad como Córdoba y para España", y en la muestra "se profundiza mucho en todas las clases sociales, no sólo en la parte de la infancia y la adolescencia en la nobleza y realeza, sino también en el mundo rural", todo ello "abarcando un extenso marco temporal".

Mientras, la experta egiptóloga y una de las comisarias del proyecto, Isabel Olbés, manifestó que "es importante desarrollar los aspectos desde la concepción, el embarazo y el nacimiento, hasta prácticamente la adolescencia, de manera que se pueda ver el desarrollo vital" en el antiguo Egipto.

Así, se aborda "la familia, todo lo que tiene que ver con la fertilidad, el embarazo, el nacimiento, la maternidad, posparto, los primeros meses, la alimentación, la vinculación a las divinidades que están exclusivamente dirigidas hacia el mundo de la infancia, pero también todo lo que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje, las primeras escuelas, los primeros estudios, el mundo lúdico y el ocio", junto a "los juegos y juguetes, la vestimenta, peinados, adornos, joyería y la fase de adolescencia y juventud", y "todo lo que tiene que ver con las enfermedades y la muerte no deseada".

MATERIAL, HORARIOS, VISITAS Y CONFERENCIAS

Entre el material que se expondrá en cuatro ámbitos temáticos, hay cartas, papiros ginecológicos, papiros médicos, sobre temas de adopción, estelas, bastones de marfil, amuletos, joyería, indumentaria, sarcófagos y otros objetos. Será una exposición para llegar a todo tipo de público con distintas actividades.

El horario de visitas, con previa reserva en la web oficial, será de lunes a sábado de 10,30 a 13,30 y de 17,30 a 20,30, mientras que domingos y festivos abrirá de 10,00 a 14,00, aunque durante el puente de la Constitución y la Inmaculada, el horario se amplía de 10,30 a 20,30 horas, ininterrumpidamente. Tendrá aforos limitados de 60 personas en Vimcorsa y 40 en Orive y habrá visitas guiadas con especialistas en egiptología, así como visitas escolares.

Al respecto, como actividad paralela, se ofrecerán 12 conferencias entre el 11 de diciembre y el 19 de marzo, impartidas por expertos en arqueología y cultura egipcia. La exposición no sólo propone un recorrido arqueológico, sino también una reflexión contemporánea sobre la educación, el afecto y la familia como ejes universales. Según sus comisarias, "las emociones hacia los hijos, el valor de la infancia y la necesidad de aprender del pasado son sentimientos que no cambian con el tiempo".