Córdoba acoge el IV Congreso Internacional sobre Ciudadanía y Cultura de la Defensa

La Universidad de Córdoba (UCO) y la Subdelegación de Defensa en Córdoba inauguran el IV Congreso Internacional sobre Ciudadanía y Cultura de la Defensa. - MINISTERIO DE DEFENSA

CÓRDOBA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) y la Subdelegación de Defensa en Córdoba han inaugurado este lunes el IV Congreso Internacional sobre Ciudadanía y Cultura de la Defensa, un encuentro académico que reúne durante dos jornadas a especialistas del ámbito universitario y militar para analizar los principales desafíos que plantea el actual escenario internacional en materia de seguridad y defensa.

El congreso cuenta con la colaboración del Consejo Social de la Universidad de Córdoba y el respaldo de la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa. Se trata así de una de las principales actividades impulsadas por la Subdelegación de Defensa de Córdoba.

El acto de apertura se ha celebrado en el Salón de Columnas del Edificio Pedro López de Alba y ha contado con la participación del vicerrector de Transformación Digital de la Universidad de Córdoba, Sebastián Ventura; el subdelegado de Defensa en Córdoba, el coronel José María Ortega, y el presidente del Consejo Social de la UCO, Francisco Muñoz.

El congreso cuenta asimismo con la participación de la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia, a través de la Dirección General de Internacionalización de la Universidad de Córdoba, incorporando una perspectiva internacional al análisis de las cuestiones relacionadas con la seguridad, la defensa y la cultura de defensa.

CINCO ÁREAS DE ANÁLISIS

A lo largo de las dos jornadas, el congreso aborda cuestiones relacionadas con la cultura de defensa, la acción humanitaria en zonas de conflicto, la ciberseguridad y la ciberdefensa, la integración de las mujeres en las Fuerzas Armadas y la seguridad y defensa en Europa.

El programa se estructura en cinco paneles temáticos, como son Ciudadanía y Cultura de la Defensa; Acción humanitaria en entornos de conflicto: coordinación entre las Fuerzas Armadas y Cruz Roja; Ciberseguridad y Ciberdefensa: el papel de la inteligencia artificial en las infraestructuras críticas; Las mujeres en las Fuerzas Armadas: integración y compromiso, y Seguridad y Defensa en Europa: la OTAN y la Unión Europea como actores clave.

Entre los ponentes participantes figuran el general de brigada Fernando Rocha y Castilla, representante del Ministerio de Defensa en la Cruz Roja; el teniente coronel Rubén Vega Bustelo, del Mando Conjunto del Ciberespacio de las Fuerzas Armadas; el capitán de navío Abel Romero Junquera, del Instituto Español de Estudios Estratégicos, y la capitán Ruth Gómez Llave, de la División de Igualdad y Apoyo al Personal del Ministerio de Defensa.

Sus intervenciones permitirán analizar, desde distintas perspectivas, los retos que plantea el actual escenario internacional y el papel de las instituciones y de la sociedad ante los nuevos desafíos en materia de seguridad y defensa.