Córdoba acoge desde este jueves el I Congreso 'Conectando Generaciones' sobre relevo generacional en la empresa

CÓRDOBA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) de Córdoba acoegerá este jueves y el viernes el I Congreso Nacional 'Conectando Generaciones: los jóvenes empresarios y el desafío del relevo generacional', según han informado en su momento la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Blanca Torrent, y el presidente de AJE Andalucía, Félix Almagro, junto a Ángela Cremades y Laura Luque, secretaria general y secretaria de Igualdad y Conciliación de AJE Andalucía, respectivamente.

Con una clara vocación nacional, el encuentro se propone ir más allá del traspaso en la empresa familiar con un objetivo: facilitar una transición efectiva que asegure la continuidad de los negocios y el empleo. Para ello, se combinarán espacios de formación, inspiración y 'networking' que conecten a empresas cercanas al cese de actividad con jóvenes que desean emprender, a menudo sin una idea clara o con dificultades para ponerla en marcha.

"Este congreso no es sólo una reflexión sobre el futuro, sino una respuesta a un problema real y actual: negocios que echan el cierre cada día, no por falta de viabilidad, sino por no encontrar quién los mantenga", ha explicado Almagro, quien ha agregado que "también contribuye a frenar la despoblación, impulsar la digitalización y modernización del tejido empresarial y fomentar el liderazgo juvenil en sectores donde la edad media sigue siendo elevada".

Por su parte, la teniente de alcalde delegada de Economía y Empleo del Ayuntamiento y presidenta del Imdeec ha señalado que "la sucesión es un momento de alto riesgo para los negocios: sólo tres de cada diez empresas familiares de primera generación dan el salto a la segunda y sólo 1,5 de cada diez sobreviven cuando llega la tercera".

"En Córdoba, donde el 90% de las empresas son de carácter familiar, es fundamental planificar una transición fluida que garantice su continuidad y la de los empleos, impulse la modernización del tejido productivo al incorporar generaciones más familiarizadas con las nuevas tecnologías, y evite el envejecimiento empresarial y que los negocios pierdan competitividad", ha expresado.

UNA NECESIDAD URGENTE

El 89% del tejido empresarial privado en España está conformado por empresas familiares, que generan aproximadamente el 67% del empleo privado y aportan cerca del 57% del PIB del sector, según el Instituto de la Empresa Familiar. Sin embargo, sólo el 29,3% de estas compañías supera los 25 años de vida, algo que evidencia la fragilidad del relevo generacional.

Este escenario plantea un doble reto: asegurar la continuidad de modelos empresariales consolidados y abrir nuevas puertas al emprendimiento joven, facilitando su incorporación a proyectos ya viables sin necesidad de comenzar desde cero.

En concreto, el congreso se estructurará en tres grandes ejes como son: Formación, con ponencias de expertos en gestión de sucesiones, liderazgo, planificación estratégica o aspectos legales del traspaso; Testimonios e inspiración: empresarios que han vivido el relevo compartirán su experiencia en mesas redondas centradas en casos reales.

Y encuentros profesionales: 'First Date Generacional', un formato de citas breves entre jóvenes empresarios y empresas sin continuidad asegurada; 'First Date Asesora', con asesoría individual de expertos jurídicos y financieros, y espacios de 'networking' informal para ampliar contactos.

Aunque se celebra en Córdoba, el congreso está pensado para empresarios y emprendedores de toda España, especialmente jóvenes que contemplen hacerse cargo de un negocio en marcha, ya sea dentro de su familia o fuera de ella. La inscripción es de carácter gratuito y ya se encuentra abierta en 'https://conectagen.ajeandalucia.org/'.